Aleksey Vyazmikin :

예, 지표에는 분명히 잠재력이 있습니다. 유전학을 약간 비틀었습니다. 이것은 2015-2018 Si M1입니다.

나는 "매달린" "스포츠" 목표 중 하나가 있습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

상호 조건에 대한 유익한 협력을 촉구

알렉세이 판필로프 , 2017.01.31 08:02

마틴이 없고 반대 신호가 (1 또는 2 또는 n) 이하인 두 통화 쌍 각각에 대해 최소 300개의 다방향 거래 이력이 있는 로봇을 만들려면 예를 들어 최소 3의 이윤 계수를 제공합니다. .

 
Aleksey Panfilov :

Chet은 동일한 표시기 설정 을 사용하는 두 가지 도구의 이익 요소 3에 대해 이해하지 못합니까, 아니면 글로벌에 관한 것입니까?

 
Aleksey Vyazmikin :

Chet은 두 가지 도구에서 동일한 표시기 설정 을 사용하여 이익 계수가 3이라는 것을 이해하지 못했습니다. 아니면 글로벌에 관한 것입니까?

:)

첫 번째 옵션입니다.

추신. 링크가 열리지 않았습니다.

 
Aleksey Panfilov :

그래서 나는 이해하지 못했습니다. 동시에 두 개의 도구를 사용할 때 3의 이익 계수를 얻어야 합니까, 아니면 각각 따로따로 사용해야 합니까?

그리고 링크는 일반적인 주제가 아니라 MT5 도움말에 대한 자동입니다.

목표를 달성하기 위해서는 MO를 적용해야 하고 테스트에서도 그런 결과가 나올 것이고 더 나아질 것이라고 생각합니다. 그러나 이것은 미래 데이터에 거의 소용이 없습니다.

 

표시기에 간격 매개변수를 추가했습니다. 값이 1이면 표시기는 이전 표시기와 완전히 일치합니다.

그러나 계수를 다시 계산하지 않고 이 매개변수를 증가시키면 레버리지가 증가하고 더 높은 기간에서 지표 역학을 볼 수 있습니다.

또한, 계수를 재계산하여도 유의한계를 넘어선 매우 빠른 성장률 (계수) 로 인해 레버리지를 크게 증가시킬 수 없습니다.

그림에는 간격이 1이고 간격이 15인 두 개의 표시기가 있습니다.


Aleksey Panfilov :

이 스크린샷을 다 보고 있는데...

푸리에 정현파로 전체 차트를 음영 처리하고 모든 것이 가방에 있습니까?

 
Renat Akhtyamov :

)

Fourier는 확실히 포럼에서 몇 가지 스레드를 받을 자격이 있습니다. )

 
Aleksey Panfilov :

그들은 내 의견으로는이 지점을 실제로 이해하지 못하고 잘못된 결론을 내 렸습니다.

아무도 시간의 파도를 바꾸려고 하지 않았어

평균 어드바이저가 3개월 살면 작은 파도도 없이 넉아웃된다.

다음은 이러한 고려 사항 중 일부입니다 ...

 
Renat Akhtyamov :

예, 아마도 당신도 실험해야 할 것입니다.

 
Aleksey Panfilov :

나는 아마도 이 실험에 참여할 것이다.
