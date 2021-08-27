차이 미적분, 예. - 페이지 10 1...34567891011121314151617...24 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.02.06 08:53 #91 알렉세이 판필로프 : 역학을 보려면. М15에 대한 동일한 전문가. 이 사이트에서 "다시 그린"이라는 욕설에주의를 기울이지 마십시오. 다시 그리는 지표에는 최소한 예측 능력이 있지만 일반적으로 예측 능력이 전혀 없는 지표는 없습니다. 그리고 예측 능력은 일반적으로 여기에서 논의되지 않습니다. 당신의 지표는 본질적으로 미래를 예측(외삽)하기 위해 날카롭게 되어 있으며, 이 선명함에서 무언가를 짜낼 수 있습니다. 사진에서 내 생각에 가치있는 것 나는 이전의 녹색 사진을 정말 좋아합니다. 녹색 실선 삼각형은 상당히 넓은 안정기가 있음을 나타내며, 이는 향후 변경될 경우 Expert Advisor의 성능에 영향을 미치지 않는 매개변수에 해당합니다. 여기서 두 번째 그림은 고문의 매우 귀중한 재산에 대해 말하지 않습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 흥미롭고 유머러스한 푸리에 변환을 사용하여 미래 Aleksey Panfilov 2018.02.06 15:03 #92 М5에 대한 동일한 전문가. 이야기는 절반 정도입니다. 파일: 2018_02_05.zip 219 kb Aleksey Panfilov 2018.02.06 15:12 #93 산산이치 포멘코 : 이 사이트에서 "다시 그린"이라는 욕설에주의를 기울이지 마십시오. 다시 그리는 지표에는 최소한 예측 능력이 있지만 일반적으로 예측 능력이 전혀 없는 지표는 없습니다. 그리고 예측 능력은 일반적으로 여기에서 논의되지 않습니다. 당신의 지표는 본질적으로 미래를 예측(외삽)하기 위해 날카롭게 되어 있으며, 이 선명함에서 무언가를 짜낼 수 있습니다. 사진에서 내 생각에 가치있는 것 나는 이전의 녹색 사진을 정말 좋아합니다. 녹색 실선 삼각형은 상당히 넓은 안정기가 있음을 나타내며, 이는 향후 변경될 경우 Expert Advisor의 성능에 영향을 미치지 않는 매개변수에 해당합니다. 여기서 두 번째 그림은 고문의 매우 귀중한 재산에 대해 말하지 않습니다. 고맙습니다. 동의합니다. 분명히 M30 과 이제 M5 에서 표시기가 가격 행동과 더 잘 동기화됩니다. 물론 이것은 추정된 것이지만 매우 "거친" 접근 방식입니다. Aleksey Panfilov 2018.02.07 12:22 #94 첨부된 지표에서 노란색으로 강조표시된 자원절약 조건 이 0 으로 설정되어 전체 차트에 다시 그리지 않는 선이 표시된다는 점에 주의를 요합니다. a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z]; }} a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; 테스트할 때 내가 이해하는 한 제로 바는 테스터가 마지막으로 그린 것입니다. 그런 다음 최적화할 때 완전히 계산된 막대의 수를 마지막 막대로만 제한하는 것이 합리적입니다. a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i<= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z]; }} a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; 또는 후자의 특정 수. a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i<=1000 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z]; }} a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; 그러나 동시에 전체 차트에서 시각화 중 지표는 계산된 지표와 일치하지 않습니다. Aleksey Panfilov 2018.02.08 12:51 #95 지표에 외삽 정도를 선택하는 기능을 추가했습니다. a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; if (line_power == 1 ) { a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 2 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 2 +z]; }}} if (line_power == 2 ) { a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 3 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 3 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 1 *a5_Buffer[i+ 3 +z]; }}} if (line_power == 3 ) { a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z]; }}} if (line_power == 4 ) { a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 5 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 10 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 10 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 5 *a5_Buffer[i+ 4 +z] + 1 *a5_Buffer[i+ 5 +z]; }}} a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; 그리고 그에 따라 전문가. ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2" , line_1_power, leverage_1, 300 , 3 , 0 ); ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2" , line_2_power, leverage_2, 300 , 3 , 0 ); ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2" , line_1_power, leverage_1, 300 , 3 , 1 ); ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2" , line_2_power, leverage_2, 300 , 3 , 1 ); Aleksey Panfilov 2018.02.08 12:58 #96 4차 다항식으로 외삽된 선 교차 최적화(외삽 숄더 72로, 이것은 막대 시작 가격), 3차 다항식으로 외삽된 선. 파일: 2018_02_08_2.zip 211 kb Aleksey Panfilov 2018.02.08 15:42 #97 나는 스레드를 살펴보고 메시지 64 의 댓글이 죽을 자격이 없다는 것을 알아차렸습니다. )) 중재자 여러분 , 적절한 컨텍스트에서 원래 위치 로 복원할 수 있습니까? 아니면 편집을 위해 저에게 열어주시겠습니까? (아래, 주석 자체) 알렉세이 판필로프 2018.01.30 21:41 #64 KO 알렉세이 판필로프 : 네. 이것은 Newton의 이항식과 직접 관련이 있습니다. 그리고 파스칼의 삼각형. 2018년 1월 30일에 추가됨 등거리 점의 경우 사실입니다. 1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - 직선의 미분 방정식. 1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - 2차 포물선의 미분 방정식. 1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - 3차 포물선의 미분 방정식. 또한 테마와 교차: https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264 https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 . 1 *Y1- 5 *Y2+ 10 *Y3- 10 *Y4 + 5 *Y5 - 1 *Y6=0 - 4차 포물선의 미분 방정식. 1 *Y1- 6 *Y2+ 15 *Y3- 20 *Y4 + 15 *Y5 - 6 *Y6 + 1 *Y7=0 - 5차 포물선의 미분 방정식. 1 *Y1- 7 *Y2+ 21 *Y3- 35 *Y4 + 35 *Y5 - 21 *Y6 + 7 *Y7 - 1 *Y8=0 - 6차 포물선의 미분 방정식. 간격이 1인 보간 공식은 등거리 점에 대한 방정식에서 직접 따릅니다. 3 *Y2 = 1 *Y1+ 3 *Y3- 1 *Y4 - 2차 포물선 보간. 4 *Y2 = 1 *Y1+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 - 3차 포물선 보간. 5 *Y2= 1 *Y1+ 10 *Y3- 10 *Y4 + 5 *Y5 - 1 *Y6 - 4차 포물선 보간. 6 *Y2= 1 *Y1+ 15 *Y3- 20 *Y4 + 15 *Y5 - 6 *Y6 + 1 *Y7 - 5차 포물선 보간. 7 *Y2= 1 *Y1+ 21 *Y3- 35 *Y4 + 35 *Y5 - 21 *Y6 + 7 *Y7 - 1 *Y8 - 6차 포물선 보간. 코드 형식: a1_Buffer[i]=(open[i] + 3 *a1_Buffer[i+ 1 ] - 1 *a1_Buffer[i+ 2 ] )/ 3 ; a2_Buffer[i]=(open[i] + 6 *a2_Buffer[i+ 1 ] - 4 *a2_Buffer[i+ 2 ] + 1 *a2_Buffer[i+ 3 ] )/ 4 ; a3_Buffer[i]=(open[i] + 10 *a3_Buffer[i+ 1 ] - 10 *a3_Buffer[i+ 2 ] + 5 *a3_Buffer[i+ 3 ] - 1 *a3_Buffer[i+ 4 ])/ 5 ; a4_Buffer[i]=(open[i] + 15 *a4_Buffer[i+ 1 ] - 20 *a4_Buffer[i+ 2 ] + 15 *a4_Buffer[i+ 3 ] - 6 *a4_Buffer[i+ 4 ] + 1 *a4_Buffer[i+ 5 ])/ 6 ; a5_Buffer[i]=(open[i] + 21 *a5_Buffer[i+ 1 ] - 35 *a5_Buffer[i+ 2 ] + 35 *a5_Buffer[i+ 3 ] - 21 *a5_Buffer[i+ 4 ] + 7 *a5_Buffer[i+ 5 ] - 1 *a5_Buffer[i+ 6 ])/ 7 ; 그림은 그래프의 시작을 보여줍니다. 그리고 2-4도(회색, 파란색, 녹색)의 다항식으로 구성된 선이 그래프 근처에 자신 있게 머물고 있음을 분명히 알 수 있습니다. 그리고 5.6도(빨간색, 노란색)의 다항식으로 구성된 선은 공진 또는 자체 진동 과 유사한 것으로 떨어지고 점차 진폭이 누적됩니다. 5도 이상의 다항식에 대해 숄더를 증가시켜도 상황은 변경되지 않습니다. 주어진 주기의 정현파의 합으로 구성된 함수의 차분 방정식에 의한 보간은 "마치 다항식의 차수처럼", 예를 들어 최대 12도(상수 근처에 6개의 정현파와 유사)까지 증가시킬 수 있습니다. 그리고 동시에, 숄더와 주기의 특정 조합을 사용하여 상수(2차 다항식과 유사) 주위에 하나의 정현파 함수를 보간함으로써 유사한 상황( 공진 )이 발생할 수도 있습니다. 다항식의 유추는 필요한 최소 포인트 수를 기반으로 합니다. 파일: 2018_01_30_EMA_Polynom_p1.mq4 17 kb Difference calculus, examples. 시장은 통제된 동적 시스템입니다. From theory to practice Aleksey Panfilov 2018.02.09 06:17 #98 이 스레드의 게시물 57 에서 Nikolai Semko Banzai.mq4 표시기 의 최적화. Expert Advisor는 동일하며 최적화된 매개변수는 오른쪽으로 줄 이동입니다. ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "Banzai" ,leverage_1, 0 , leverage_1 ); ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "Banzai" ,leverage_2, 0 , leverage_2 ); ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "Banzai" ,leverage_1, 0 , leverage_1+ 1 ); ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "Banzai" ,leverage_2, 0 , leverage_2+ 1 ); 결과: 파일: 2018_02_09.zip 245 kb Aleksey Panfilov 2018.02.09 11:00 #99 Nikolai Semko 지표 최적화 이 스레드 의 게시물 57 에서 Banzai.mq4 . M15에서도 동일:

파일: 2018_02_09_2.zip 212 kb
첨부된 지표에서 노란색으로 강조표시된 자원절약 조건 이 0 으로 설정되어 전체 차트에 다시 그리지 않는 선이 표시된다는 점에 주의를 요합니다.
테스트할 때 내가 이해하는 한 제로 바는 테스터가 마지막으로 그린 것입니다. 그런 다음 최적화할 때 완전히 계산된 막대의 수를 마지막 막대로만 제한하는 것이 합리적입니다.
또는 후자의 특정 수.
그러나 동시에 전체 차트에서 시각화 중 지표는 계산된 지표와 일치하지 않습니다.
지표에 외삽 정도를 선택하는 기능을 추가했습니다.
그리고 그에 따라 전문가.
4차 다항식으로 외삽된 선 교차 최적화(외삽 숄더 72로, 이것은 막대 시작 가격), 3차 다항식으로 외삽된 선.
나는 스레드를 살펴보고 메시지 64 의 댓글이 죽을 자격이 없다는 것을 알아차렸습니다. ))
중재자 여러분 , 적절한 컨텍스트에서 원래 위치 로 복원할 수 있습니까? 아니면 편집을 위해 저에게 열어주시겠습니까? (아래, 주석 자체)
네.
이것은 Newton의 이항식과 직접 관련이 있습니다. 그리고 파스칼의 삼각형. 2018년 1월 30일에 추가됨
등거리 점의 경우 사실입니다.
1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - 직선의 미분 방정식.
1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - 2차 포물선의 미분 방정식.
1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - 3차 포물선의 미분 방정식.
또한 테마와 교차:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 .
1 *Y1- 5 *Y2+ 10 *Y3- 10 *Y4 + 5 *Y5 - 1 *Y6=0 - 4차 포물선의 미분 방정식.
1 *Y1- 6 *Y2+ 15 *Y3- 20 *Y4 + 15 *Y5 - 6 *Y6 + 1 *Y7=0 - 5차 포물선의 미분 방정식.
1 *Y1- 7 *Y2+ 21 *Y3- 35 *Y4 + 35 *Y5 - 21 *Y6 + 7 *Y7 - 1 *Y8=0 - 6차 포물선의 미분 방정식.
간격이 1인 보간 공식은 등거리 점에 대한 방정식에서 직접 따릅니다.
3 *Y2 = 1 *Y1+ 3 *Y3- 1 *Y4 - 2차 포물선 보간.
4 *Y2 = 1 *Y1+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 - 3차 포물선 보간.
5 *Y2= 1 *Y1+ 10 *Y3- 10 *Y4 + 5 *Y5 - 1 *Y6 - 4차 포물선 보간.
6 *Y2= 1 *Y1+ 15 *Y3- 20 *Y4 + 15 *Y5 - 6 *Y6 + 1 *Y7 - 5차 포물선 보간.
7 *Y2= 1 *Y1+ 21 *Y3- 35 *Y4 + 35 *Y5 - 21 *Y6 + 7 *Y7 - 1 *Y8 - 6차 포물선 보간.
코드 형식:
그림은 그래프의 시작을 보여줍니다.
그리고 2-4도(회색, 파란색, 녹색)의 다항식으로 구성된 선이 그래프 근처에 자신 있게 머물고 있음을 분명히 알 수 있습니다.
그리고 5.6도(빨간색, 노란색)의 다항식으로 구성된 선은 공진 또는 자체 진동 과 유사한 것으로 떨어지고 점차 진폭이 누적됩니다. 5도 이상의 다항식에 대해 숄더를 증가시켜도 상황은 변경되지 않습니다.
주어진 주기의 정현파의 합으로 구성된 함수의 차분 방정식에 의한 보간은 "마치 다항식의 차수처럼", 예를 들어 최대 12도(상수 근처에 6개의 정현파와 유사)까지 증가시킬 수 있습니다.
그리고 동시에, 숄더와 주기의 특정 조합을 사용하여 상수(2차 다항식과 유사) 주위에 하나의 정현파 함수를 보간함으로써 유사한 상황( 공진 )이 발생할 수도 있습니다.
다항식의 유추는 필요한 최소 포인트 수를 기반으로 합니다.
이 스레드의 게시물 57 에서 Nikolai Semko Banzai.mq4 표시기 의 최적화.
Expert Advisor는 동일하며 최적화된 매개변수는 오른쪽으로 줄 이동입니다.
결과:
Nikolai Semko 지표 최적화 이 스레드 의 게시물 57 에서 Banzai.mq4 .
M15에서도 동일:
대부분의 최적화 그래프에서 신호의 "반전" 경계(빨간색 선)가 명확하게 표시되므로 결과의 특정 "거울" 이 나타납니다(예: 노란색 선으로 강조 표시됨).