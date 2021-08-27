차이 미적분, 예. - 페이지 11 1...456789101112131415161718...24 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.02.11 18:53 #101 알렉세이 판필로프 : Nikolai Semko 지표 최적화 이 스레드 의 게시물 57 에서 Banzai.mq4 . M15에서도 동일: 균형도 정현파를 따릅니다. 그래서 파도의 주기를 늘려달라고... Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:05 #102 레나트 아크티아모프 : 균형도 정현파를 따릅니다. 그래서 파도의 주기를 늘려달라고... 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않습니다. 설명해주시면 감사하겠습니다. M15에서 평균 암을 두 배로 늘리면 M30에서 최적화와 유사한 결과를 얻을 가능성이 큽니다. Renat Akhtyamov 2018.02.11 19:10 #103 알렉세이 판필로프 : 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않습니다. 설명해주시면 감사하겠습니다. M15에서 평균 암을 두 배로 늘리면 M30에서 최적화와 유사한 결과를 얻을 가능성이 큽니다. 화면에서 저울은 사인 곡선을 따라 이동합니다. 이는 명확하게 볼 수 있습니다. 표시기는 정현파이며 매개 변수 중 하나는 내가 이해하는 대로 파동의 주기입니다. 이 기간이 증가하면 잔액은 어떻게 됩니까? 균형이 정확히 거기에 떨어지기 때문에 파동의 음의 반주기 신호를 고려할 필요가 있습니까? Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:24 #104 레나트 아크티아모프 : 화면에서 저울은 사인 곡선을 따라 이동합니다. 이는 명확하게 볼 수 있습니다. 표시기는 정현파이며 매개 변수 중 하나는 내가 이해하는 대로 파동의 주기입니다. 이 기간이 증가하면 잔액은 어떻게 됩니까? 멋진 질문, 감사합니다. 관성은 표시기에서 작동하여 리듬을 발생시킵니다. )))) (죄송합니다) 리듬( 사인파 주기와 유사 )은 팔의 길이에 의해 결정됩니다(MA 평균 주기와 유사). 여기에는 새로운 것이 없습니다. 일정한 레버리지(averaging period) 로 최적화 하였고, 값을 읽는 지점 사이의 거리에 따라 위치와 노이즈를 입력하는 최적의 위상을 얻습니다. 따라서 주어진 위상에 따라 사인파 특성을 갖는 최종 균형이 얻어졌습니다. 평균 주기를 변경하면 다른 리듬에서만 유사한 그림을 얻을 가능성이 큽니다. 아마도 일부 리듬은 더 유망할 것입니다. 그러나 나는 그것이 중요하지 않다고 생각합니다. 균형이 정확히 거기에 떨어지기 때문에 파동의 음의 반주기 신호를 고려할 필요가 있습니까? 나는 이미 잠재적으로 작동하는 Expert Advisor를 만들 때 필터링이 그 자체와 매우 관련이 있다고 생각합니다. 수익성 있는 전문가 고문을 거래와 관련된 어떤 방식으로든 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 Renat Akhtyamov 2018.02.11 19:27 #105 알렉세이 판필로프 : 멋진 질문, 감사합니다. 관성은 표시기에서 작동하여 리듬을 발생시킵니다. )))) (죄송합니다) 리듬(정현파 주기)은 팔의 길이에 의해 결정되며(MA 평균 주기와 유사) 여기에 새로운 것은 없습니다. 일정한 레버리지(averaging period) 로 최적화 하였고, 값을 읽는 지점 사이의 거리에 따라 위치와 노이즈를 입력하는 최적의 위상을 얻습니다. 따라서 주어진 위상에 따라 사인파 특성을 갖는 최종 균형이 얻어졌습니다. 평균 주기를 변경하면 다른 리듬에서만 유사한 그림을 얻을 가능성이 큽니다. 아마도 일부 리듬은 더 유망할 것입니다. 그러나 나는 그것이 중요하지 않다고 생각합니다. 좋은 필터가 나타났습니다. 최종 버전은 매우 흥미롭습니다. Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:44 #106 레나트 아크티아모프 : 좋은 필터가 나타났습니다. 최종 버전은 매우 흥미롭습니다. 고맙습니다. 나는 MT 5로 이동할 생각을 하고 있고(나는 그것의 장점을 사용하려고 노력할 것이다) 아마도 흥미로운 것이 밝혀질 것이다. 아이디어를 환영합니다. Yuriy Asaulenko 2018.02.12 22:08 #107 알렉세이 판필로프 : ala-sinusoids가 다시 그려진 지표가있는 그림에서 말해 주시겠습니까? 오래된 게시물에서처럼 그렇습니다. 비판용이 아니라 제가 직접 사용합니다. 우주에서 그들의 위치가 조금 놀랍습니다.) Aleksey Panfilov 2018.02.13 04:26 #108 유리 아사울렌코 : ala-sinusoids가 다시 그려진 지표가있는 그림에서 말해 주시겠습니까? 오래된 게시물에서처럼 그렇습니다. 비판용이 아니라 제가 직접 사용합니다. 우주에서 그들의 위치가 조금 놀랍습니다 .) 예, 메시지 32 에서 노란색으로 강조 표시된 버퍼, 따라서 상수 근처와 경사선 근처의 사인 곡선이 다시 그려집니다. 그리고 그들의 위치에서 놀라운 점은 무엇입니까? 그리고 그것들은 la sinusoids가 아닙니다. :(::):):) Yuriy Asaulenko 2018.02.13 14:16 #109 알렉세이 판필로프 : 예, 메시지 32 에서 노란색으로 강조 표시된 버퍼, 따라서 상수 근처와 경사선 근처의 사인 곡선이 다시 그려집니다. 그리고 그들의 상황에서 놀라운 점은 무엇입니까? 다시 그리면 모든 것이 명확해집니다. Aleksey Panfilov 2018.02.17 09:19 #110 문맥에서 달리 명시되지 않는 한: 테스트 및 최적화를 위해 모든 전문가가 연결되어 있습니다. 그들은 신뢰성과 필요한 서비스 측면에서 실제 시장에서 일할 준비가 되어 있지 않습니다. 1...456789101112131415161718...24 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Nikolai Semko 지표 최적화 이 스레드 의 게시물 57 에서 Banzai.mq4 .
M15에서도 동일:
그래서 파도의 주기를 늘려달라고...
균형도 정현파를 따릅니다.
무슨 말인지 잘 이해가 되지 않습니다. 설명해주시면 감사하겠습니다.
M15에서 평균 암을 두 배로 늘리면 M30에서 최적화와 유사한 결과를 얻을 가능성이 큽니다.
화면에서 저울은 사인 곡선을 따라 이동합니다. 이는 명확하게 볼 수 있습니다.
표시기는 정현파이며 매개 변수 중 하나는 내가 이해하는 대로 파동의 주기입니다.
이 기간이 증가하면 잔액은 어떻게 됩니까?
균형이 정확히 거기에 떨어지기 때문에 파동의 음의 반주기 신호를 고려할 필요가 있습니까?
멋진 질문, 감사합니다.
관성은 표시기에서 작동하여 리듬을 발생시킵니다. )))) (죄송합니다)
리듬( 사인파 주기와 유사 )은 팔의 길이에 의해 결정됩니다(MA 평균 주기와 유사). 여기에는 새로운 것이 없습니다.
일정한 레버리지(averaging period) 로 최적화 하였고, 값을 읽는 지점 사이의 거리에 따라 위치와 노이즈를 입력하는 최적의 위상을 얻습니다.
따라서 주어진 위상에 따라 사인파 특성을 갖는 최종 균형이 얻어졌습니다.
평균 주기를 변경하면 다른 리듬에서만 유사한 그림을 얻을 가능성이 큽니다. 아마도 일부 리듬은 더 유망할 것입니다. 그러나 나는 그것이 중요하지 않다고 생각합니다.
좋은 필터가 나타났습니다. 최종 버전은 매우 흥미롭습니다.
고맙습니다.
나는 MT 5로 이동할 생각을 하고 있고(나는 그것의 장점을 사용하려고 노력할 것이다) 아마도 흥미로운 것이 밝혀질 것이다.
아이디어를 환영합니다.
ala-sinusoids가 다시 그려진 지표가있는 그림에서 말해 주시겠습니까? 오래된 게시물에서처럼 그렇습니다.
비판용이 아니라 제가 직접 사용합니다. 우주에서 그들의 위치가 조금 놀랍습니다.)
예, 메시지 32 에서 노란색으로 강조 표시된 버퍼, 따라서 상수 근처와 경사선 근처의 사인 곡선이 다시 그려집니다.
그리고 그들의 위치에서 놀라운 점은 무엇입니까?
그리고 그것들은 la sinusoids가 아닙니다. :(::):):)
다시 그리면 모든 것이 명확해집니다.
문맥에서 달리 명시되지 않는 한:
테스트 및 최적화를 위해 모든 전문가가 연결되어 있습니다.
그들은 신뢰성과 필요한 서비스 측면에서 실제 시장에서 일할 준비가 되어 있지 않습니다.