차이 미적분, 예. - 페이지 17

Aleksey Panfilov 2018.12.09 20:42 #161
Renat Akhtyamov :

[삭제] 2018.12.09 21:04 #162

Aleksey Panfilov 2018.12.09 21:05 #163
Олег avtomat :

[삭제] 2018.12.09 21:13 #164
Aleksey Panfilov :

Aleksey Panfilov 2018.12.11 22:06 #165
Олег avtomat :

Aleksey Panfilov 2018.12.11 22:10 #166

파일: 2018_12_11_3PSP72.mq5 11 kb

[삭제] 2018.12.12 01:28 #167
Aleksey Panfilov :

Aleksey Panfilov 2019.03.06 22:58 #168
Aleksey Panfilov :

PanPrizMA Sin leverage 72
www.mql5.com
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения). С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...

Maxim Kuznetsov 2019.03.06 23:46 #169
Aleksey Panfilov :

Aleksey Panfilov 2019.03.07 02:18 #170
Maxim Kuznetsov :
나는 아마도 이 실험에 참여할 것이다.
경작되지 않은 밭이 있는데, 이것은 다소 무섭습니다. ))
"우리는 용감한 자들의 광기에 영광을 노래합니다.
용감한 자의 광기는 삶의 지혜다!
오 용감한 팔콘이여! 당신이 피를 흘린 적과의 전투에서...
그러나 시간이 있을 것입니다 - 그리고 당신의 뜨거운 피 한 방울,
불꽃처럼 삶의 어둠 속에서 타오르고 많은 용감한
마음은 자유, 빛에 대한 미친 갈증으로 타오르게 될 것입니다!
죽게 내버려둬! .. 하지만 용감하고 강한 자의 노래
영적으로 당신은 항상 살아있는 모범이 될 것입니다.
자유, 빛을 향한 자랑스러운 외침!
우리는 용감한 자들의 광기에 노래를 부른다! .."
Che는 즉시 사망했습니다 ...)))
르네상스. 잿더미에서 나온 불사조처럼...
고맙습니다.
추신. 나는 그것을 웃어넘기고 싶었다: "그들은 또한 나를 미치광이라고 불렀다 ..."
그런 다음 나는 왜 당신의 광기에 집중하는지 생각했습니다. :)
정현파에 의한 외삽. 외삽의 두 번째 및 세 번째 거듭제곱. 메시지 32 의 MT 5 표시기에 대한 아날로그.
두 번째 차수는 상수 근처의 정현파이고, 세 번째 차수는 사선 근처의 정현파입니다.
축 정현파를 추가했습니다. 이 방향으로 푸리에를 파헤치면 편리할 것입니다.
포물선도 마찬가지입니다.
추신. 좌표 수정
이건 괜찮아. 그리고 광기는 뱀의 관점에서만 볼 수 있습니다.
"소스 코드 라이브러리"에 수정된 표시기를 추가했습니다. MT5 , MT4 .
파란색 선은 일정 보간으로 판단합니까? 노드는 어떻게 선택되었습니까?
또는 평균 제곱으로 사용 가능한 모든 것을 가져 가라.
빨간색의 넓은 선은 4차 포물선 보간법을 사용하여 구성된 슬라이딩 선입니다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. (아날로그는 페이지 분기의 시작 부분에서 일곱 번째까지 분석되었습니다). 내가 올바르게 이해한다면 노드는 이전에 구성된 4개의 값과 4차 포물선이 선택되고 그 위에 다섯 번째 새 값이 구축되는 새 가격입니다.
곡선 파란색 선 (다시 그리지 않은 파란색 직선의 궤적 으로 간주될 수 있음) 은 축선이며, 각 점은 특정 기간에 파란색 직선 의 각 점이 이미 올바르게 외삽된 정현파(회색)의 세 점에서 만들어지는 것과 같습니다.
단면에 의해 외삽된 회색 사인 곡선과 파란색 직선만 다시 그려집니다.
추신.
진동을 강조하는 아이디어를 실현했다면 가변 진폭과 플립(양자화의 일종)이 있는 정현파에 매우 가까운 선이 있어야 합니다.
이러한 선에 대해서만 정현파에 의한 외삽을 연구하는 것이 중요합니다.