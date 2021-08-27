차이 미적분, 예. - 페이지 23

Aleksey Panfilov :

구현 :-? 순수한 수학의 조각?

농담하는 것 같니? ))

그렇다면 위상 계산과 무슨 관계가 있습니까?
 
Renat Akhtyamov :

구현이 있습니까?

예를 들어 스크린샷?

거기에는 물고기가 전혀 없습니다.
 
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
)))

당신의 메시지를 보게되어 기쁩니다. )

 
Aleksey Panfilov :

)))

당신의 메시지를 보게되어 기쁩니다. )

존경합니다, 알렉스.
이 스레드에 갇혀 있습니다. 기간이 고정된 데이터를 조롱하는 것은 아무 소용이 없습니다. 어떤 법칙에 따라 바로 이 기간을 바꿀 수 있는지에 대한 질문이 불가피한 역동적인 기간으로 실험을 시작하는 것이 올바른 다음 단계가 될 것입니다.
 
동의한다.

그리고 하나 더, ranko / range 차트와 유추하여 사인 곡선에서 차트를 늘리는 다소 유사한 방법입니다. 일반적으로 틱, 포인트, 볼륨 증가와 같은 "조건부 선형"변수 매개 변수가 사용됩니다. 이 경우 "조건부 선형" 상승 위상을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 문제는 어떤 법칙에 따라 기간이 변경되므로 위상 델타가 사라질 수 있는지입니다.

 
문제에 대한 절대적으로 올바른 설명입니다.

정현파 같은게 나오네요... 분석적으로 표시하진 않았지만 한달뒤에 그래픽으로 보겠습니다.

 
당연히 나온다.

여기서 엷게하는 것은 얼굴에 정확히 맞고 아파트 및 기타 쓰레기를 던질 것입니다.

;)

 
정현파는 날씨와 시장의 모든 곳에 있을 것입니다. 유일한 질문은 방향과 기간입니다.

 
기간은 사인파와 같아야 합니다. 한 달 안에 보여드릴 수 있습니다.

