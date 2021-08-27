차이 미적분, 예. - 페이지 23 1...161718192021222324 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2021.02.28 17:32 #221 Aleksey Panfilov : 구현 :-? 순수한 수학의 조각? 농담하는 것 같니? )) 그렇다면 위상 계산과 무슨 관계가 있습니까? Nikolai Semko 2021.02.28 18:35 #222 Renat Akhtyamov : 구현이 있습니까? 예를 들어 스크린샷? 거기에는 물고기가 전혀 없습니다. Aleksey Panfilov 2021.02.28 18:39 #223 Renat Akhtyamov : 그렇다면 위상 계산과 무슨 관계가 있습니까? https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243 Aleksey Panfilov 2021.02.28 18:40 #224 Nikolai Semko : 거기에는 물고기가 전혀 없습니다. ))) 당신의 메시지를 보게되어 기쁩니다. ) Nikolai Semko 2021.02.28 18:49 #225 Aleksey Panfilov : ))) 당신의 메시지를 보게되어 기쁩니다. ) 존경합니다, 알렉스. 이 스레드에 갇혀 있습니다. 기간이 고정된 데이터를 조롱하는 것은 아무 소용이 없습니다. 어떤 법칙에 따라 바로 이 기간을 바꿀 수 있는지에 대한 질문이 불가피한 역동적인 기간으로 실험을 시작하는 것이 올바른 다음 단계가 될 것입니다. Aleksey Panfilov 2021.02.28 19:04 #226 Nikolai Semko : 존경합니다, 알렉스. 이 스레드에 갇혀 있습니다. 기간이 고정된 데이터를 조롱하는 것은 아무 소용이 없습니다. 어떤 법칙에 따라 바로 이 시기를 바꾸는가 하는 질문에 필연적으로 오는 역동적인 기간으로 실험 을 시작하는 것이 올바른 다음 단계가 될 것입니다. 동의한다. 그리고 하나 더, ranko / range 차트와 유추하여 사인 곡선에서 차트를 늘리는 다소 유사한 방법입니다. 일반적으로 틱, 포인트, 볼륨 증가와 같은 "조건부 선형"변수 매개 변수가 사용됩니다. 이 경우 "조건부 선형" 상승 위상을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 문제는 어떤 법칙에 따라 기간이 변경되므로 위상 델타가 사라질 수 있는지입니다. Alexander_K 2021.02.28 19:13 #227 Nikolai Semko : 기간이 고정된 데이터를 조롱하는 것은 아무 소용이 없습니다. 어떤 법칙에 따라 바로 이 기간을 바꿀 수 있는지에 대한 질문이 불가피한 역동적인 기간으로 실험을 시작하는 것이 올바른 다음 단계가 될 것입니다. 문제에 대한 절대적으로 올바른 설명입니다. 정현파 같은게 나오네요... 분석적으로 표시하진 않았지만 한달뒤에 그래픽으로 보겠습니다. Renat Akhtyamov 2021.02.28 19:21 #228 Alexander_K : 문제에 대한 절대적으로 올바른 설명입니다. 정현파 같은게 나오네요... 분석적으로 표시하진 않았지만 한달뒤에 그래픽으로 보겠습니다. 당연히 나온다. 여기서 엷게하는 것은 얼굴에 정확히 맞고 아파트 및 기타 쓰레기를 던질 것입니다. ;) Volodymyr Zubov 2021.02.28 19:26 #229 Alexander_K : 문제에 대한 절대적으로 올바른 설명입니다. 정현파 같은게 나오네요... 분석적으로 표시하진 않았지만 한달뒤에 그래픽으로 보겠습니다. 정현파는 날씨와 시장의 모든 곳에 있을 것입니다. 유일한 질문은 방향과 기간입니다. Alexander_K 2021.02.28 19:29 #230 Volodymyr Zubov : 정현파는 날씨와 시장의 모든 곳에 있을 것입니다. 유일한 질문은 방향과 기간입니다. 기간은 사인파와 같아야 합니다. 한 달 안에 보여드릴 수 있습니다. 1...161718192021222324 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
구현 :-? 순수한 수학의 조각?
농담하는 것 같니? ))
구현이 있습니까?
예를 들어 스크린샷?
그렇다면 위상 계산과 무슨 관계가 있습니까?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
거기에는 물고기가 전혀 없습니다.
)))
당신의 메시지를 보게되어 기쁩니다. )
존경합니다, 알렉스.
동의한다.
그리고 하나 더, ranko / range 차트와 유추하여 사인 곡선에서 차트를 늘리는 다소 유사한 방법입니다. 일반적으로 틱, 포인트, 볼륨 증가와 같은 "조건부 선형"변수 매개 변수가 사용됩니다. 이 경우 "조건부 선형" 상승 위상을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 문제는 어떤 법칙에 따라 기간이 변경되므로 위상 델타가 사라질 수 있는지입니다.
문제에 대한 절대적으로 올바른 설명입니다.
정현파 같은게 나오네요... 분석적으로 표시하진 않았지만 한달뒤에 그래픽으로 보겠습니다.
당연히 나온다.
여기서 엷게하는 것은 얼굴에 정확히 맞고 아파트 및 기타 쓰레기를 던질 것입니다.
;)
정현파는 날씨와 시장의 모든 곳에 있을 것입니다. 유일한 질문은 방향과 기간입니다.
기간은 사인파와 같아야 합니다. 한 달 안에 보여드릴 수 있습니다.