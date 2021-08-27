차이 미적분, 예. - 페이지 12 1...5678910111213141516171819...24 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2018.02.19 09:57 #111 알렉세이 판필로프 : 아이디어를 환영합니다. 제안이 없기 때문에 "널드"로 가자. MT 5에 대한 기본 지표 및 전문가 버전이 첨부되어 있습니다. 5분 단위로 최적화합니다. 엑셀 파일의 사진. 파일: 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb 2018_02_16_4P72_EA.mq5 29 kb 2018_02_17_5min.zip 1606 kb Aleksey Panfilov 2018.02.20 10:25 #112 이전과 마찬가지로 표시기 신호만 사용합니다. M5에서 메인 신호를 가정하고 M1에서 엔트리의 개선을 가정합니다. 시작가로 M1에 최적화되었습니다. 선택한(매우 신중하지 않은) 변형의 테스트 폴더에서 "공개 가격"과 "모든 틱" 측면에서 근본적인 차이점을 볼 수 없습니다. 최적화 간격의 두 배 간격으로 테스트합니다. 파일: 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb 2018_02_17_4P72_EA.mq5 32 kb 2018_02_18_5.zip 1447 kb Vladimir 2018.02.22 21:38 #113 알렉세이 판필로프 : 예를 들어, 새로운 정보로서 가격 인상을 위한 또 다른 사용 사례가 있습니다. 그 안에서 증분은 명시적으로 차이로 읽힙니다. 1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0 1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 ... 그림은 5차 다항식(연결된 점의 수에 따라)에 의해 조건부로 구성된 선(빨간색)도 그래프 근처에 자신 있게 머물기 시작했음을 보여줍니다. 말하자면, 우리는 첫 번째 차이(가격 증분)에 대한 4차 다항식을 희생하여 5차로 차수(포인트 수 측면에서)를 증가시켰습니다. 정규화인가? WIKI "이항 계수"의 그림과 비교하여 숫자를 보니 일치하는 것으로 나타났습니다. 이것은 "(1+x)^n의 거듭제곱 급수 전개의 계수"입니다. "파스칼 삼각형의 행을 2^n(행에 있는 모든 숫자의 합)으로 나눈 값은 극한 의 정규 분포 함수를 따르는 경향이 있습니다." 주제를 만들 때 '수학, ..'이 주로 재미있었다고 합니다. 여기에도 썼습니다. WIKI에서 Pascal의 삼각형의 수학적 연결이 훨씬 더 자세히 설명되어 있지만 그 중 어느 것이 필요한지는 알려져 있지 않습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 엘리엇 파동 이론에 기반한 수학자를 위한 순전히 이론적인 Aleksey Panfilov 2018.02.23 11:47 #114 블라디미르 : WIKI "이항 계수"의 그림과 비교하여 숫자를 보니 일치하는 것으로 나타났습니다. 이것은 "(1+x)^n의 거듭제곱 급수 전개의 계수"입니다. "파스칼 삼각형의 행을 2^n(행에 있는 모든 숫자의 합)으로 나눈 값은 극한 의 정규 분포 함수를 따르는 경향이 있습니다." 화제를 만들 때 '수학, ..'이 주로 재미있었다고 한다. 여기에도 썼습니다. WIKI에서 Pascal의 삼각형의 수학적 연결이 훨씬 더 자세히 설명되어 있지만 그 중 어느 것이 필요한지는 알려져 있지 않습니다. 이것이 질문이라면 수사학적 질문과 매우 유사합니다. )) 그러한 질문에 대답하는 것은 쉽지 않습니다. 삼각형의 속성은 매우 다른 "테마"로 나타납니다. 당신은 통계를 언급, 나는 이미 운동학의 위치에서 크롤링을 시도했습니다 (첨부 링크에서). 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 알렉세이 판필로프 , 2018.01.10 16:34 네. 이것은 Newton의 이항식과 직접 관련이 있습니다. 등거리 점의 경우 사실입니다. 1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - 직선의 미분 방정식. 1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - 2차 포물선의 미분 방정식. 1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - 3차 포물선의 미분 방정식. 또한 테마와 교차합니다. https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264 https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 . 제 생각에는 "Quantum" 저널에 흥미로운 기사를 실었습니다. 그리고 이것은 N.B.의 유일한 기사가 아닙니다. 이 주제에 대한 Vasiliev는 물론 Pascal의 삼각형 속성의 전체 표현 스펙트럼을 소진하지 않습니다. (파스칼이 이 "모델"에 주목한 첫 번째 사람이 아니라는 사실은 제쳐두자) 추신. 아카이브 이름이 왜곡되어 Nikolai Vasiliev라고 불렀습니다. 저널 Kvant.doc.zip 파일: fsxstbg_compahh1._gbd1mj_udgnu.doc.zip 746 kb Difference calculus, examples. 이론부터 실습까지 시장은 통제된 동적 시스템입니다. Aleksey Panfilov 2018.02.23 20:39 #115 파일: 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb 2018_02_20_4P72_EA.mq5 34 kb ReportOptimizer-1012583.zip 978 kb Vladimir 2018.02.23 23:17 #116 알렉세이 판필로프 : 이것이 질문이라면 수사학적 질문과 매우 유사합니다. )) 그런 질문에 대답하는 것은 쉽지 않습니다. 삼각형의 속성은 매우 다른 "주제"로 나타납니다. 당신은 통계를 언급, 나는 이미 운동학의 위치에서 크롤링을 시도했습니다 (첨부 링크에서). 제 생각에는 "Quantum" 저널에 흥미로운 기사를 실었습니다. 그리고 이것은 N.B.의 유일한 기사가 아닙니다. 이 주제에 대한 Vasiliev는 물론 Pascal의 삼각형 속성의 전체 표현 스펙트럼을 소진하지 않습니다. (파스칼이 이 "모델"에 주목한 최초의 사람이 아니라는 사실은 제쳐두자) 추신. 아카이브 이름이 왜곡되어 Nikolai Vasiliev라고 불렀습니다. 저널 Kvant.doc.zip 자세한 답변 감사합니다. 모든 추가 사항을 읽으십시오. 재료. 그런 질문이 아니라 다른 스레드 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page194#comment_6625488 의 제안에 대한 반응입니다. "두 번째와 n번째를 모두 사용할 수 있습니까? 차이점, 그리고 EMA 1차에서 4차로?유사한 예에서 일반적인 프로세스 계획을 그리는 것은 흥미로울 것입니다. 파스칼의 삼각형의 속성을 분석하여 매우 많은 수로 즉시 이동할 수 있기 때문에 고려한 차이의 수를 점차적으로 1씩 증가시키면 계획의 일반성으로 가는 것이 전혀 필요하지 않습니다. 내가 이해하는 한 그 지점에서 "참조 분포"를 평가할 필요가 있었습니다. 수천 개의 증분을 허용하지만 "참조"는 정규 분포에 대한 욕구로 Pascal의 삼각형에서 계수 속성으로 즉시 가정됩니다. @ Alexander_K2는 적어도 Poisson에 다소 가까운 증분 분포를 찾고 있었고 Pausson 자체는 지수의 성장에 따라 정규화되는 경향이 있습니다. 귀하의 계수가 (1-x) ^ n 식을 차이점 유사체로 대체하는 것에 해당한다는 관점에서 보면 ... "유사한 예의 프로세스"라는 일반적인 계획에 대해 생각할 수 있습니다. 그러나 이것은 완전히 그 지점에서 나온 것이며, 제 생각에 작성자는 자신이 묻는 질문에 대한 답변에 전혀 관심이 없습니다. 나는 개인적으로 당신이 언급한 일반적인 계획을 보고 싶기도 하지만. 허스트 지수 오류, 버그, 질문 EA 및 실제 계정 Aleksey Panfilov 2018.02.26 20:13 #117 추신. 최신 차트로 판단하면 거래 시간별로 최적화를 확인해야 합니다. Aleksey Panfilov 2018.02.28 08:47 #118 일반적으로 개장 시간 측면에서 "부스트"는 중요하지 않았습니다. 새 차트입니다. 차트는 거래 마감의 레이아웃을 보여주며, 15분에서 15시간(대부분) 지속되는 거래의 경우 시간에 따라 시작을 조절할 수 있지만 확실히 "이마에"는 아닙니다. 닫기 필터링 방법을 모르겠습니다. 내가 할 때까지 다른 잘 알려진 방향을 누르지 않을 것입니다. 파일: 2018_02_28.zip 441 kb Aleksey Panfilov 2018.02.28 19:35 #119 마지막 Expert Advisor에서 필터링 레이어 를 비활성화하는 기능을 추가했습니다. 그리고 필요한 경우 하나가 아닌 두 개의 다른 눈금/막대(개점으로 최적화할 때)에서 거래를 성사시키고 반대의 것을 열도록 강요 하는 부정확성을 수정했습니다 . if (( line1_L0[ 0 ] > line2_L0[ 0 ] || L0_1_line_power == 0 ) && (line1_L1[ 0 ] > line2_L1[ 0 ] || L1_1_line_power == 0 )) { if ( ( (line1_L2[ 0 ] > line2_L2[ 0 ] || L2_1_line_power == 0 ) && ((New_Time[ 0 ]- 3600 *Start_Hour)% 86400 < 3600 *Period_Hour) ) || Sell_opened ) { // есть ли в данный момент открытая позиция на покупку? if (Buy_opened) { // Alert("Уже есть позиция на покупку!!!"); return ; // не добавлять к открытой позиции на покупку } if ( Sell_opened && ( line1_L0[ 0 ] > line2_L0[ 0 ] || L0_1_line_power == 0 ) && (line1_L1[ 0 ] > line2_L1[ 0 ] || L1_1_line_power == 0 ) && (line1_L2[ 0 ] > line2_L2[ 0 ] || L2_1_line_power == 0 ) && ((New_Time[ 0 ]- 3600 *Start_Hour)% 86400 < 3600 *Period_Hour) ) { LotS = 2 *Lot; } else LotS = 1 *Lot; 레이어별 필터링을 비활성화해야 하는 경우 레이어의 첫 번째 라인의 차수는 0과 같아야 합니다. 두 번째 라인의 차수도 0이면 조건 중 하나이므로 계산 속도가 빨라질 것이라고 생각합니다. 주기당 추가 지표는 충족되지 않습니다. 개방 시간별 필터링 취소는 허용 기간 을 24시간 이상 으로 지정하여 보장합니다. //===================================================================================== input int Start_Hour= 0 ; input int Period_Hour= 25 ; input int EA_Magic = 12345 ; // Magic Number slippage input int EA_Slippage = 30 ; // Slippage from the current price //===================================================================================== //--- глобальные переменные 파일: 2018_02_28_4P72_EA.mq5 36 kb Aleksey Panfilov 2018.03.01 12:45 #120 물론 테스터인 Expert Advisor도 TP와 SL이 제대로 작동하지 않고는 남을 수 없습니다. if ((line1_L0[ 0 ] < line2_L0[ 0 ] || L0_1_line_power == 0 ) && (line1_L1[ 0 ] < line2_L1[ 0 ] || L1_1_line_power == 0 ) && relay >= 0 ) { relay = - 1 ; if ( ( (line1_L2[ 0 ] < line2_L2[ 0 ] || L2_1_line_power == 0 ) && ((New_Time[ 0 ]- 3600 *Start_Hour)% 86400 < 3600 *Period_Hour) ) || Buy_opened ) { // есть ли в данный момент открытая позиция на продажу? if (Sell_opened ) { // Alert("Уже есть позиция на продажу!!!"); return ; // Ждем исполнения стоп приказа //не добавлять к открытой позиции на продажу } if ( Buy_opened && (line1_L0[ 0 ] < line2_L0[ 0 ] || L0_1_line_power == 0 ) && (line1_L1[ 0 ] < line2_L1[ 0 ] || L1_1_line_power == 0 ) && (line1_L2[ 0 ] < line2_L2[ 0 ] || L2_1_line_power == 0 ) && ((New_Time[ 0 ]- 3600 *Start_Hour)% 86400 < 3600 *Period_Hour) ) { LotS = 2 *Lot; } else LotS = 1 *Lot; 추신. 설명하자면, TP와 SL도 작동하기 전에는 TP와 SL도 작동했지만 닫은 후에는 개장 신호가 최소 기간의 레이어에 불과했고 조건부로 중장기 기간은 추세에 따라 필터링되었습니다. 스위치가 있는 두 번째 옵션은 더 작은 기간과 중간 기간 동안 주요 신호를 가정하고 원래 아이디어에 더 가까운 더 큰 기간 동안만 추세에 따라 필터링합니다. P P / S. TP와 SL에 대한 최적화를 진행했는데 첫 번째 옵션이 더 유용했던 것 같습니다. 파일: 2018_02_28_4P72_EA_TP_SL_Sig.mq5 37 kb 긍정적인 MO 만들기 QUALITY와 QUANTITY 사이의 균형 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 1...5678910111213141516171819...24 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아이디어를 환영합니다.
제안이 없기 때문에 "널드"로 가자.
MT 5에 대한 기본 지표 및 전문가 버전이 첨부되어 있습니다.
5분 단위로 최적화합니다.
엑셀 파일의 사진.
이전과 마찬가지로 표시기 신호만 사용합니다.
M5에서 메인 신호를 가정하고 M1에서 엔트리의 개선을 가정합니다. 시작가로 M1에 최적화되었습니다. 선택한(매우 신중하지 않은) 변형의 테스트 폴더에서 "공개 가격"과 "모든 틱" 측면에서 근본적인 차이점을 볼 수 없습니다. 최적화 간격의 두 배 간격으로 테스트합니다.
예를 들어, 새로운 정보로서 가격 인상을 위한 또 다른 사용 사례가 있습니다. 그 안에서 증분은 명시적으로 차이로 읽힙니다.
1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
...
말하자면, 우리는 첫 번째 차이(가격 증분)에 대한 4차 다항식을 희생하여 5차로 차수(포인트 수 측면에서)를 증가시켰습니다.
WIKI "이항 계수"의 그림과 비교하여 숫자를 보니 일치하는 것으로 나타났습니다.
이것은 "(1+x)^n의 거듭제곱 급수 전개의 계수"입니다.
"파스칼 삼각형의 행을 2^n(행에 있는 모든 숫자의 합)으로 나눈 값은 극한 의 정규 분포 함수를 따르는 경향이 있습니다."
주제를 만들 때 '수학, ..'이 주로 재미있었다고 합니다. 여기에도 썼습니다. WIKI에서 Pascal의 삼각형의 수학적 연결이 훨씬 더 자세히 설명되어 있지만 그 중 어느 것이 필요한지는 알려져 있지 않습니다.
WIKI "이항 계수"의 그림과 비교하여 숫자를 보니 일치하는 것으로 나타났습니다.
이것은 "(1+x)^n의 거듭제곱 급수 전개의 계수"입니다.
"파스칼 삼각형의 행을 2^n(행에 있는 모든 숫자의 합)으로 나눈 값은 극한 의 정규 분포 함수를 따르는 경향이 있습니다."
화제를 만들 때 '수학, ..'이 주로 재미있었다고 한다. 여기에도 썼습니다. WIKI에서 Pascal의 삼각형의 수학적 연결이 훨씬 더 자세히 설명되어 있지만 그 중 어느 것이 필요한지는 알려져 있지 않습니다.
이것이 질문이라면 수사학적 질문과 매우 유사합니다. ))
그러한 질문에 대답하는 것은 쉽지 않습니다. 삼각형의 속성은 매우 다른 "테마"로 나타납니다.
당신은 통계를 언급, 나는 이미 운동학의 위치에서 크롤링을 시도했습니다 (첨부 링크에서).
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
차이 미적분, 예.
알렉세이 판필로프 , 2018.01.10 16:34
네.
이것은 Newton의 이항식과 직접 관련이 있습니다.
등거리 점의 경우 사실입니다.
1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - 직선의 미분 방정식.
1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - 2차 포물선의 미분 방정식.
1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - 3차 포물선의 미분 방정식.
또한 테마와 교차합니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/en/forum/211220/page2#comment_5632736 .
제 생각에는 "Quantum" 저널에 흥미로운 기사를 실었습니다. 그리고 이것은 N.B.의 유일한 기사가 아닙니다. 이 주제에 대한 Vasiliev는 물론 Pascal의 삼각형 속성의 전체 표현 스펙트럼을 소진하지 않습니다. (파스칼이 이 "모델"에 주목한 첫 번째 사람이 아니라는 사실은 제쳐두자)
추신. 아카이브 이름이 왜곡되어 Nikolai Vasiliev라고 불렀습니다. 저널 Kvant.doc.zip
이것이 질문이라면 수사학적 질문과 매우 유사합니다. ))
그런 질문에 대답하는 것은 쉽지 않습니다. 삼각형의 속성은 매우 다른 "주제"로 나타납니다.
당신은 통계를 언급, 나는 이미 운동학의 위치에서 크롤링을 시도했습니다 (첨부 링크에서).
제 생각에는 "Quantum" 저널에 흥미로운 기사를 실었습니다. 그리고 이것은 N.B.의 유일한 기사가 아닙니다. 이 주제에 대한 Vasiliev는 물론 Pascal의 삼각형 속성의 전체 표현 스펙트럼을 소진하지 않습니다. (파스칼이 이 "모델"에 주목한 최초의 사람이 아니라는 사실은 제쳐두자)
추신. 아카이브 이름이 왜곡되어 Nikolai Vasiliev라고 불렀습니다. 저널 Kvant.doc.zip
자세한 답변 감사합니다. 모든 추가 사항을 읽으십시오. 재료. 그런 질문이 아니라 다른 스레드 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page194#comment_6625488 의 제안에 대한 반응입니다. "두 번째와 n번째를 모두 사용할 수 있습니까? 차이점, 그리고 EMA 1차에서 4차로?유사한 예에서 일반적인 프로세스 계획을 그리는 것은 흥미로울 것입니다.
파스칼의 삼각형의 속성을 분석하여 매우 많은 수로 즉시 이동할 수 있기 때문에 고려한 차이의 수를 점차적으로 1씩 증가시키면 계획의 일반성으로 가는 것이 전혀 필요하지 않습니다. 내가 이해하는 한 그 지점에서 "참조 분포"를 평가할 필요가 있었습니다. 수천 개의 증분을 허용하지만 "참조"는 정규 분포에 대한 욕구로 Pascal의 삼각형에서 계수 속성으로 즉시 가정됩니다. @ Alexander_K2는 적어도 Poisson에 다소 가까운 증분 분포를 찾고 있었고 Pausson 자체는 지수의 성장에 따라 정규화되는 경향이 있습니다. 귀하의 계수가 (1-x) ^ n 식을 차이점 유사체로 대체하는 것에 해당한다는 관점에서 보면 ... "유사한 예의 프로세스"라는 일반적인 계획에 대해 생각할 수 있습니다.
그러나 이것은 완전히 그 지점에서 나온 것이며, 제 생각에 작성자는 자신이 묻는 질문에 대한 답변에 전혀 관심이 없습니다. 나는 개인적으로 당신이 언급한 일반적인 계획을 보고 싶기도 하지만.
추신. 최신 차트로 판단하면 거래 시간별로 최적화를 확인해야 합니다.
일반적으로 개장 시간 측면에서 "부스트"는 중요하지 않았습니다.
새 차트입니다.
차트는 거래 마감의 레이아웃을 보여주며, 15분에서 15시간(대부분) 지속되는 거래의 경우 시간에 따라 시작을 조절할 수 있지만 확실히 "이마에"는 아닙니다. 닫기 필터링 방법을 모르겠습니다.
내가 할 때까지 다른 잘 알려진 방향을 누르지 않을 것입니다.
마지막 Expert Advisor에서 필터링 레이어 를 비활성화하는 기능을 추가했습니다.
그리고 필요한 경우 하나가 아닌 두 개의 다른 눈금/막대(개점으로 최적화할 때)에서 거래를 성사시키고 반대의 것을 열도록 강요 하는 부정확성을 수정했습니다 .
레이어별 필터링을 비활성화해야 하는 경우 레이어의 첫 번째 라인의 차수는 0과 같아야 합니다. 두 번째 라인의 차수도 0이면 조건 중 하나이므로 계산 속도가 빨라질 것이라고 생각합니다. 주기당 추가 지표는 충족되지 않습니다.
개방 시간별 필터링 취소는 허용 기간 을 24시간 이상 으로 지정하여 보장합니다.
물론 테스터인 Expert Advisor도 TP와 SL이 제대로 작동하지 않고는 남을 수 없습니다.
추신.
설명하자면, TP와 SL도 작동하기 전에는 TP와 SL도 작동했지만 닫은 후에는 개장 신호가 최소 기간의 레이어에 불과했고 조건부로 중장기 기간은 추세에 따라 필터링되었습니다. 스위치가 있는 두 번째 옵션은 더 작은 기간과 중간 기간 동안 주요 신호를 가정하고 원래 아이디어에 더 가까운 더 큰 기간 동안만 추세에 따라 필터링합니다.
P P / S.
TP와 SL에 대한 최적화를 진행했는데 첫 번째 옵션이 더 유용했던 것 같습니다.