확산 모니터링 - MetaTrader 5용 지표

5
(31)
표시기는 해당 막대에 최소(빨간색), 평균(녹색), 최대(파란색) 스프레드 값을 히스토그램(차용한 아이디어) 형태로 표시합니다.

이러한 스프레드 모니터링은 여러 브로커의 거래 조건을 비교하고 스프레드 변화의 역학을 분석하는 데 편리합니다.

확산 모니터링

