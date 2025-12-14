거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
확산 모니터링 - MetaTrader 5용 지표
표시기는 해당 막대에 최소(빨간색), 평균(녹색), 최대(파란색) 스프레드 값을 히스토그램(차용한 아이디어) 형태로 표시합니다.
이러한 스프레드 모니터링은 여러 브로커의 거래 조건을 비교하고 스프레드 변화의 역학을 분석하는 데 편리합니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/939
Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
오픈 레인지 브레이크아웃(ORB) 지표는 거래 세션의 시작 범위에서 가격 돌파를 식별하고 추적하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 거래 세션의 첫 몇 분 동안 설정된 고가와 저가가 남은 하루 동안 중요한 지지선과 저항선으로 작용한다는 개념을 기반으로 합니다. 이 지표는 사용자가 정의한 기간을 기준으로 개장 범위를 자동으로 계산하고 여러 가격 목표를 표시하며 잠재적 거래 기회에 대한 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 트레이더가 돌파 가능성이 높은 거래를 식별하고 시나리오를 다시 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.Caculater Margin
EA 도구는 로트 크기와 마진을 조정할 수 있습니다.
고르지 못한 시장 지수
시장 변동성을 나타내는 지표입니다.IncMatrix
행렬 작업을 위한 클래스입니다.