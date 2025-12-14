오픈 레인지 브레이크아웃(ORB) 지표는 거래 세션의 시작 범위에서 가격 돌파를 식별하고 추적하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 거래 세션의 첫 몇 분 동안 설정된 고가와 저가가 남은 하루 동안 중요한 지지선과 저항선으로 작용한다는 개념을 기반으로 합니다. 이 지표는 사용자가 정의한 기간을 기준으로 개장 범위를 자동으로 계산하고 여러 가격 목표를 표시하며 잠재적 거래 기회에 대한 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 트레이더가 돌파 가능성이 높은 거래를 식별하고 시나리오를 다시 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.

EA 도구는 로트 크기와 마진을 조정할 수 있습니다.