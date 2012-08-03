Смотри, как бесплатно скачать роботов
Widescreenshooter - скрипт для MetaTrader 5
Скрипт для создания длинных снимков экрана, когда ширины монитора не хватает, чтобы увидеть комплексно картинку в терминале.
Длина получаемого снимка 1500 баров. Достаточно, чтобы укомплектовать день М1 в один снимок. Удобно для постанализа ситуации.
Скрипт автоматически рассчитает ширину графического файла, подгонит максимум-минимум графика в общие пределы снимка.
Снимок создается таким способом: Устанавливаем левый край графика и запускаем скрипт. Файлы сохраняются в папке ..../MQL5/Files/
Миниатюры широкоформатных скриншотов :
