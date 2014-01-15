Script para criar capturas de tela mais largas quando a largura do monitor não é o suficiente para ver o quadro geral no terminal.

O comprimento da imagem resultante é de 1500 barras. Isso é o suficiente para caber todo o dia M1 numa tela diária (D1). Isso é útil para uma situação pós-análise.

O script calcula automaticamente a largura do arquivo de imagem e ajusta o gráfico mínimo/máximo dentro das bordas.

A captura de tela é produzido da seguinte maneira: Definir a borda esquerda da imagem e executar o script. Os arquivos devem ser salvos no ..../MQL5/Files/ folder.

Capturas de tela largas a partir de miniaturas:













Clique na imagem para ver o tamanho real.