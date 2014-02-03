当显示器宽度不足以看到终端的整个图片时, 本脚本程序用来创建宽的屏幕截图.

结果图片为1500个柱. 这已经足够把整个一天的M1图放到一张屏幕截图中了. 这是一个事后分析的实用工具.





本脚本自动计算图片文件的宽度并调整图表的最小/最大值以适应截图的边界.

屏幕截图用以下方式产生: 设置图片的左边界, 然后运行脚本. 文件保存于 ..../MQL5/Files/ 文件夹.

