请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
当显示器宽度不足以看到终端的整个图片时, 本脚本程序用来创建宽的屏幕截图.
结果图片为1500个柱. 这已经足够把整个一天的M1图放到一张屏幕截图中了. 这是一个事后分析的实用工具.
本脚本自动计算图片文件的宽度并调整图表的最小/最大值以适应截图的边界.
屏幕截图用以下方式产生: 设置图片的左边界, 然后运行脚本. 文件保存于 ..../MQL5/Files/ 文件夹.
宽屏幕截图缩略图:
点击缩略图以查看屏幕截图的全图.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/936
彩色填充的动量指标
动量技术指标用于测量金融资产在给定时间段内的价格变化.移动平均: 3极巴特沃斯过滤器
移动平均: 3极巴特沃斯过滤器. 本指标基于Witold Wozniak的代码.
监控点差
用于监控货币对点差的工具CCI T3 Tick
使用 Tillson 算法平滑的CCI指标.