당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
고르지 못한 시장 지수 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Alexey Topounov
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
다니엘 페르난데스
지표 값은 0-100 범위입니다. 지표 값이 높을수록 시장이 더 안정적이며 추세일 가능성이 높습니다. 값이 낮을수록 추세일 가능성이 낮습니다.
계산 공식:
여기서:
- ABS - 절대값;
- Close[0] - 마지막 종가;
- Close[n] - N 바 전의 종가;
- MaxHigh[n] - N 바 기간 동안의 고점 최대값;
- MinLow[n] - N 바 기간 동안의 최소 저점 값.
팁:
변동성 장세에서 트레이딩하기:
- CMI 지표의 이동평균(파란색 선)이 40 아래로 떨어지고 CMI 히스토그램이 빨간색일 때 매수하세요.
- CMI 지표의 이동평균(파란색 선)이 40 아래로 떨어지고 CMI 히스토그램이 녹색이면 매도하세요.
- CMI 히스토그램이 50을 초과하면 포지션을 종료합니다.
추세장 트레이딩:
- 이동평균(파란색 선)이 60 이상으로 상승하고 CMI 히스토그램 색상이 녹색일 때 매수하세요.
- 이동평균(파란색 선)이 60 이상으로 상승하고 CMI 히스토그램 색상이 빨간색이면 매도합니다.
- CMI 히스토그램이 50 아래로 떨어지면 포지션을 종료합니다.
이 인디케이터는 추세 추종 전략에서 필터로 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/942
트레이딩 페어 스프레드 모니터링용 툴킷Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
오픈 레인지 브레이크아웃(ORB) 지표는 거래 세션의 시작 범위에서 가격 돌파를 식별하고 추적하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 거래 세션의 첫 몇 분 동안 설정된 고가와 저가가 남은 하루 동안 중요한 지지선과 저항선으로 작용한다는 개념을 기반으로 합니다. 이 지표는 사용자가 정의한 기간을 기준으로 개장 범위를 자동으로 계산하고 여러 가격 목표를 표시하며 잠재적 거래 기회에 대한 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 트레이더가 돌파 가능성이 높은 거래를 식별하고 시나리오를 다시 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.
행렬 작업을 위한 클래스입니다.Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go
종합시세 정리 스크립트는 한 번의 클릭으로 메타트레이더 5 종합시세 창에서 모든 종목을 빠르게 제거할 수 있도록 설계된 간단한 유틸리티 도구입니다. 이 스크립트는 깔끔한 작업 공간에서 새로 시작하고 싶을 때 또는 종합시세창이 너무 많은 종목으로 복잡해졌을 때 특히 유용합니다. 목적 시간이 지나면서 트레이더는 종합시세창에 많은 종목이 쌓여 실제 거래하는 상품에 집중하기 어려워지는 경우가 종종 있습니다. 일일이 수동으로 심볼을 제거하는 것은 지루하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이 스크립트는 전체 프로세스를 자동화하여 몇 초 만에 모든 심볼을 지웁니다.