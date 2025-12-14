고르지 못한 시장 지수

오픈 레인지 브레이크아웃(ORB) 지표는 거래 세션의 시작 범위에서 가격 돌파를 식별하고 추적하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 거래 세션의 첫 몇 분 동안 설정된 고가와 저가가 남은 하루 동안 중요한 지지선과 저항선으로 작용한다는 개념을 기반으로 합니다. 이 지표는 사용자가 정의한 기간을 기준으로 개장 범위를 자동으로 계산하고 여러 가격 목표를 표시하며 잠재적 거래 기회에 대한 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 트레이더가 돌파 가능성이 높은 거래를 식별하고 시나리오를 다시 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.

행렬 작업을 위한 클래스입니다.

종합시세 정리 스크립트는 한 번의 클릭으로 메타트레이더 5 종합시세 창에서 모든 종목을 빠르게 제거할 수 있도록 설계된 간단한 유틸리티 도구입니다. 이 스크립트는 깔끔한 작업 공간에서 새로 시작하고 싶을 때 또는 종합시세창이 너무 많은 종목으로 복잡해졌을 때 특히 유용합니다. 목적 시간이 지나면서 트레이더는 종합시세창에 많은 종목이 쌓여 실제 거래하는 상품에 집중하기 어려워지는 경우가 종종 있습니다. 일일이 수동으로 심볼을 제거하는 것은 지루하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이 스크립트는 전체 프로세스를 자동화하여 몇 초 만에 모든 심볼을 지웁니다.