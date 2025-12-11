거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
EA_MARSI
전문가용 어드바이저는 EMA_RSI_VA 지표의 신호에 따라 거래합니다.
EMA_RSI_VA 패스트 라인이 아래에서 위로 교차하면 매수가 이루어지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
로트 증가 기능은 전문가용 어드바이저에 내장되어 있습니다(예치금 대비 지정된 인출 비율에 따라).
거래내역 테스트 결과(EURUSD, H1):
2009년 이후 모든 틱에서 랏 증가 없음(1_eurusd_h1.set)
2009년 이후 모든 틱에 랏 증가 포함 (2_eurusd_h1.set):
초기 1,000달러 로트 0.1로 실제 테스트(3_eurusd_h1):
랏 증분(use_Multpl = true)을 사용하는 경우 증분 없이 매개변수를 테스트하고 최대 자금 인출을 Max_drawdown 값으로 사용하는 것이 좋습니다.
결과: 로트 1.0의 초기 예치금 $10,000에 $600,000.
EMA_RSI_VA
RSI 지표 값에 따라 평활화 기간이 있는 지수 이동 평균(지수 이동 평균 - RSI 변동성 - Jose Silva가 조정).EMA_BB_VA
적응형(볼린저 밴드에 따라 다름) 지수이동평균(호세 실바가 조정한 BB 변동성).
스토캐스틱 모멘텀 컬러 캔들
윌리엄 블라우의 지표를 기반으로 한 안드레이 젤린스키(Andrey F. Zelinsky)의 아이디어Strong Historical Levels
과거 강력한 S/R 레벨