전문가용 어드바이저는 EMA_RSI_VA 지표의 신호에 따라 거래합니다.



EMA_RSI_VA 패스트 라인이 아래에서 위로 교차하면 매수가 이루어지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

로트 증가 기능은 전문가용 어드바이저에 내장되어 있습니다(예치금 대비 지정된 인출 비율에 따라).





거래내역 테스트 결과(EURUSD, H1):



2009년 이후 모든 틱에서 랏 증가 없음(1_eurusd_h1.set)











2009년 이후 모든 틱에 랏 증가 포함 (2_eurusd_h1.set):









초기 1,000달러 로트 0.1로 실제 테스트(3_eurusd_h1):









랏 증분(use_Multpl = true)을 사용하는 경우 증분 없이 매개변수를 테스트하고 최대 자금 인출을 Max_drawdown 값으로 사용하는 것이 좋습니다.

결과: 로트 1.0의 초기 예치금 $10,000에 $600,000.



