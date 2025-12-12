거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
기본 시간대 전환을 위한 간단한 스크립트입니다. 주요 목적은 단축키를 통한 전환의 편의성입니다.
세 가지 변형이 첨부되어 있습니다:
- 오름차순;
- 내림차순;
- 원형.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/911
