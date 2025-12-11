코드베이스섹션
지표

EMA_RSI_VA - MetaTrader 5용 지표

RSI 지표의 값에 따라 평활화 기간이 있는 지수 평균입니다. 이 공식의 작성자는 Jose Silva입니다.

RSI 지표 값에 따라 평활화 기간이 있는 지수 평균

매개변수:

  • RSIPeriod - RSI 기간;
  • EMAPeriods - EMA 기간;
  • 가격 - 가격;

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/907

