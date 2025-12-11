코드베이스섹션
지표

EMA_BB_VA - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev
볼린저 밴드 지표의 값에 따라 평활화 기간이 있는 지수 평균입니다. 공식의 작성자는 호세 실바입니다.

지수이동평균 - 호세 실바에 의해 조정된 BB 변동성

매개변수:
  • STDPeriod - STD 기간;
  • EMAPeriods - EMA 기간;
  • 민감도 - -100 ~ 100 %의 민감도;
  • 가격 - 가격.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/906

SAR ADX Signal SAR ADX Signal

모바일 알림이 있는 SAR ADX 신호, MT4 버전에서 재작성(소스를 더 이상 찾을 수 없음). 다시 칠할 수 있는 지표이므로 사용 시 주의하세요.

MathTicker - 수학 모드의 눈금 생성기 MathTicker - 수학 모드의 눈금 생성기

실제 틱 모드에서 틱을 기록하고 수학 모드에서 각 틱마다 전략을 호출하는 틱을 읽습니다.

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

RSI 지표 값에 따라 평활화 기간이 있는 지수 이동 평균(지수 이동 평균 - RSI 변동성 - Jose Silva가 조정).

EA_MARSI EA_MARSI

EMA_RSI_VA 지표를 기반으로 한 전문가 조언. EMA_RSI_VA 패스트 라인이 아래에서 위로 교차하면 매수, 그 반대의 경우 매도가 이루어집니다.