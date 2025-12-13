설명:

나 자신은 "헤징"(같은 심볼 매도 매수)의 이점을 거의 이해하지 못하지만 많은 브로커가 미국 스타일을 따르지 않기 때문에 적어도 특정 수의 트레이더는 MetaTrader 5에서 다방향 포지션이 지원되지 않는 것을 좋아하지 않습니다. 따라서 어떤 사람들에게는 멋질 수도 있습니다.

이 EA는 헤지 심볼을 합성하기 위해 2개의 컴포넌트 포지션을 엽니다. 예를 들어 EURUSD 매수 포지션을 "합성"하고 싶다면 조정된 랏으로 EURGBP와 GBPUSD를 매수할 수 있습니다.

선택 목록에 ATC와 AUDJPY의 12개 심볼을 추가했지만 필요한 구성 요소만 있으면 어떤 심볼이든 합성할 수 있습니다. 예를 들어 XAUUSD와 USDJPY가 있는 경우 XAUJPY 등을 합성할 수 있습니다.

그러나 일반적으로 두 배의 스프레드가 발생하고 예치금에 영향을 미친다는 것을 모두 알고 있습니다. 때로는 아래와 같이 "실제" 기호보다 낫습니다.

스크립트로 만들어야 하는데 아직까지 스크립트로 대화 상자를 만드는 방법을 모르겠습니다. 이것이 제가 EA로 만든 유일한 이유입니다.

