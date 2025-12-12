거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
가장 간단한 원리의 초고속 지그재그.
매달린 정점이 없습니다. 시간 최적화된 정점 찾기 지원.
장점:
- 계산에서 가장 무거운 기능인 정점 검색을 위한 불필요한 루프를 완전히 대체하는 iBarShift가 ArrayBSearch로 대체되어 표시기가 MQL4 아날로그보다 훨씬 더 효율적으로 작동합니다;
- 각 막대에 필요한 모든 정보는 기록의 어느 순간에나 사용할 수 있을 뿐만 아니라 전문가 어드바이저도 기록의 어느 순간에나 사용할 수 있습니다;
- 매달린 상단이 없습니다;
- 지표 값을 검색하지 않고도 효율적으로 고점을 검색할 수 있습니다;
- 매우 빠른 작업;
- 히스토리 삽입 및 기간 전환의 올바른 처리;
- 전문가 어드바이저에서 작업하는 데 필수 불가결.
단점:
- 메모리 비용. 지그재그를 올바르게 그리려면 2 개의 버퍼가 필요하며 (1 개로는 충분하지 않으며 끊김이 발생 함) 여기서는 5 개의 버퍼가 사용됩니다. 6의 장점으로 완전히 보상됩니다 (임호). 정의상 빠른 지그재그는 두 개의 버퍼에서 기록 삽입을 올바르게 처리할 수 없습니다.
- 추가 선 그리기. 전문가 어드바이저가 볼 수 있도록 해야 합니다. 어떤 상황에서도 보이지 않아야 하는 크기의 값입니다.
원칙:
설정에 설정된 것보다 큰 풀백에서 새 무릎이 만들어지기 시작합니다. 포인트(IdealZZZ) 또는 퍼센트(IdealZZZP) 단위로 설정할 수 있습니다.
정점 찍기:
input int ChannelWidth=100; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; //+------------------------------------------------------------------+ //| 사용자 지정 표시기 초기화 기능 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { LastTime = 0; ZZHandle = iCustom(_Symbol, Period(), "IdealZZ", ChannelWidth); } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetValue| //+------------------------------------------------------------------+ bool GetValue(double dir,int bar,int prevBar,double &peak, int &peakBar,datetime &peakTime,const datetime &T[]) { if(dir<0) { double t[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar,1,t)) return false; int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]); if(i==prevBar) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); } double v[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false; if(v[0]==EMPTY_VALUE) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false; } peak=v[0]; peakBar=i; peakTime=(datetime)t[0]; } else if(dir>0) { double t[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar,1,t)) return false; int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]); if(i==prevBar) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); } double v[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false; if(v[0]==EMPTY_VALUE) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false; } peak=v[0]; peakBar=i; peakTime=(datetime)t[0]; } else { return(false); } return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetValue| //+------------------------------------------------------------------+ void SetPt(string name,double price,datetime time) { ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW,0,time,price); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ARROWCODE,108); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,price); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 사용자 지정 표시기 반복 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(LastTime==T[0]) return(rates_total); LastTime=T[0]; ArraySetAsSeries(T,true); double dir_[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,4,1,1,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[0]; double rdir=-dir; if(dir==EMPTY_VALUE) return(rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if( GetValue(dir,1,0,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1,0,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt("1",v1,t1); SetPt("2",v2,t2); SetPt("3",v3,t3); SetPt("4",v4,t4); SetPt("5",v5,t5); Print(v1," ",v2," ",v3," ",v4," ",v5," ",i1," ",i2," ",i3," ",i4," ",i5); } else { Print("Seems to be error available..."); } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
이 예는 모든 막대(막대당 한 번)가 마지막 5개의 정점(현재 형성되지 않은 정점 포함)을 표시하는 표시기입니다.
경고. 제로 바 모드가 활성화된 경우 코드가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
제로 바 모드:
코드에서 DrawZeroBar 변수에 의해 켜집니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 켜지 않는 것이 좋습니다. 전문가 어드바이저에서 표시기를 사용하는 경우 사용하지 않는 것이 좋습니다.
사용하세요 :) . 단점이 발견되면 알려주세요.
