가장 간단한 원리의 초고속 지그재그.



매달린 정점이 없습니다. 시간 최적화된 정점 찾기 지원.

장점:

계산에서 가장 무거운 기능인 정점 검색을 위한 불필요한 루프를 완전히 대체하는 iBarShift가 ArrayBSearch로 대체되어 표시기가 MQL4 아날로그보다 훨씬 더 효율적으로 작동합니다;

각 막대에 필요한 모든 정보는 기록의 어느 순간에나 사용할 수 있을 뿐만 아니라 전문가 어드바이저도 기록의 어느 순간에나 사용할 수 있습니다; 매달린 상단이 없습니다; 지표 값을 검색하지 않고도 효율적으로 고점을 검색할 수 있습니다; 매우 빠른 작업; 히스토리 삽입 및 기간 전환의 올바른 처리; 전문가 어드바이저에서 작업하는 데 필수 불가결.

단점:

메모리 비용. 지그재그를 올바르게 그리려면 2 개의 버퍼가 필요하며 (1 개로는 충분하지 않으며 끊김이 발생 함) 여기서는 5 개의 버퍼가 사용됩니다. 6의 장점으로 완전히 보상됩니다 (임호). 정의상 빠른 지그재그는 두 개의 버퍼에서 기록 삽입을 올바르게 처리할 수 없습니다. 추가 선 그리기. 전문가 어드바이저가 볼 수 있도록 해야 합니다. 어떤 상황에서도 보이지 않아야 하는 크기의 값입니다.

원칙:

설정에 설정된 것보다 큰 풀백에서 새 무릎이 만들어지기 시작합니다. 포인트(IdealZZZ) 또는 퍼센트(IdealZZZP) 단위로 설정할 수 있습니다.

정점 찍기:

input int ChannelWidth= 100 ; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; void OnInit () { LastTime = 0 ; ZZHandle = iCustom ( _Symbol , Period (), "IdealZZ" , ChannelWidth); } bool GetValue( double dir, int bar, int prevBar, double &peak, int &peakBar, datetime &peakTime, const datetime &T[]) { if (dir< 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else if (dir> 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else { return ( false ); } return ( true ); } void SetPt( string name, double price, datetime time) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_ARROW , 0 ,time,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ARROWCODE , 108 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (LastTime==T[ 0 ]) return (rates_total); LastTime=T[ 0 ]; ArraySetAsSeries (T, true ); double dir_[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 4 , 1 , 1 ,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[ 0 ]; double rdir=-dir; if (dir== EMPTY_VALUE ) return (rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if ( GetValue(dir, 1 , 0 ,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1, 0 ,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt( "1" ,v1,t1); SetPt( "2" ,v2,t2); SetPt( "3" ,v3,t3); SetPt( "4" ,v4,t4); SetPt( "5" ,v5,t5); Print (v1, " " ,v2, " " ,v3, " " ,v4, " " ,v5, " " ,i1, " " ,i2, " " ,i3, " " ,i4, " " ,i5); } else { Print ( "Seems to be error available..." ); } return (rates_total); }

이 예는 모든 막대(막대당 한 번)가 마지막 5개의 정점(현재 형성되지 않은 정점 포함)을 표시하는 표시기입니다.

경고. 제로 바 모드가 활성화된 경우 코드가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.



제로 바 모드:

코드에서 DrawZeroBar 변수에 의해 켜집니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 켜지 않는 것이 좋습니다. 전문가 어드바이저에서 표시기를 사용하는 경우 사용하지 않는 것이 좋습니다.

사용하세요 :) . 단점이 발견되면 알려주세요.