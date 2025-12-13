거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
졸리 로저의 어드바이저 버전 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
이것은 2011 자동매매 챔피언십에서 활약한 Pirat 회원"Jolly Roger" 의 전문가 어드바이저 원본 버전이 아니라 제가 생각하는 트레이딩 비전입니다.
이 보조지표는 하나의 RSI 지표인 M5 주기로 작동합니다. 랏 5-15. 거래는 동일한 매개 변수로 이루어집니다.
//--- 외부 변수 input int TP = 150; // 수익 창출 input int SL = 50; // 손절매 input int RSIPeriod = 14; // RSI 기간 input int RSILevel = 30; // RSI 레벨
그림 1. 2011 자동매매 챔피언십에서 참가자 Pirat의 전문가 조언 거래.
그림 2. 2008 자동 트레이딩 챔피언십 기간 동안의 기록 테스트 결과
그림 3. 자동 트레이딩 챔피언십 2010 기간 동안의 기록 테스트 결과
그림 4. 2011년 자동매매 챔피언십기간 중 기록 테스트 결과
팁:
- 전문가 조언은 자신만의 전략을 개발하기 위한 기초 자료로만 사용하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/919
CDatetimeMsc
CDateTime 밀리초 확장 + 날짜 시간 감독 변수 확장일중 3배 성능
세 개의 십자가를 설정하고 지정된 시간(설정 가능)부터 시작하여 일일 백분율 성과를 모니터링합니다.
Triangle Hedge
메타트레이더 5에서 가상 헤지 포지션을 엽니다.풍향계
인디케이터를 사용하면 심볼의 마지막 가격의 평균을 계산하고 이동 방향을 결정할 수 있으며, 이는 거래 작업의 신호가 될 수 있습니다.