이것은 2011 자동매매 챔피언십에서 활약한 Pirat 회원"Jolly Roger" 의 전문가 어드바이저 원본 버전이 아니라 제가 생각하는 트레이딩 비전입니다.

이 보조지표는 하나의 RSI 지표인 M5 주기로 작동합니다. 랏 5-15. 거래는 동일한 매개 변수로 이루어집니다.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





그림 1. 2011 자동매매 챔피언십에서 참가자 Pirat의 전문가 조언 거래.













그림 2. 2008 자동 트레이딩 챔피언십 기간 동안의 기록 테스트 결과









그림 3. 자동 트레이딩 챔피언십 2010 기간 동안의 기록 테스트 결과









그림 4. 2011년 자동매매 챔피언십기간 중 기록 테스트 결과

