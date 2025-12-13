거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
인디케이터를 사용하면 심볼의 마지막 가격의 평균을 계산하고 이동 방향을 결정할 수 있으며, 이는 거래 작업의 신호가 될 수 있습니다.
팁:
- 분 단위(M1)로 표시기를 사용하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/613
Triangle Hedge
메타트레이더 5에서 가상 헤지 포지션을 엽니다.졸리 로저의 어드바이저 버전
2011년 자동 트레이딩 챔피언십 참가자였던 Pirat을 기준으로 합니다.
Caculater Margin
EA 도구는 로트 크기와 마진을 조정할 수 있습니다.Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
오픈 레인지 브레이크아웃(ORB) 지표는 거래 세션의 시작 범위에서 가격 돌파를 식별하고 추적하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 거래 세션의 첫 몇 분 동안 설정된 고가와 저가가 남은 하루 동안 중요한 지지선과 저항선으로 작용한다는 개념을 기반으로 합니다. 이 지표는 사용자가 정의한 기간을 기준으로 개장 범위를 자동으로 계산하고 여러 가격 목표를 표시하며 잠재적 거래 기회에 대한 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 트레이더가 돌파 가능성이 높은 거래를 식별하고 시나리오를 다시 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.