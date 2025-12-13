코드베이스섹션
지표

풍향계 - MetaTrader 5용 지표

kuzya | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
8
평가:
(30)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
인디케이터를 사용하면 심볼의 마지막 가격의 평균을 계산하고 이동 방향을 결정할 수 있으며, 이는 거래 작업의 신호가 될 수 있습니다.

풍향계 표시기

팁:

  • 분 단위(M1)로 표시기를 사용하는 것이 좋습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/613

