이 스크립트는 다양한 메서드를 사용하여 이중 유형의 배열을 정렬하는 기능을 합니다:
- 버블 정렬;
- 선택 정렬;
- 삽입 정렬;
- 셸 정렬;
- 호어 정렬/퀵 정렬 메서드;
- ArrayMinimum() 및 ArrayMaximum() 함수를 사용한 선택 방법.
각 방법에는 오름차순(Up) 및 내림차순(Dn) 정렬을 위한 두 가지 함수가 있습니다:
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
스크립트에는 몇 가지 보조 함수도 있습니다:
- Check(double & aAr[]) - 배열이 오름차순으로 정렬되었는지 확인합니다. 배열이 정렬되지 않은 경우 경고 창에 "오류" 메시지가 표시됩니다.
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 배열을 문자열로 출력하여 알림에 표시합니다. 매개변수: double & aAr[] - 배열, int aDigits - 배열 값 출력 시 소수점 이하 자릿수, string aHeader - 문자열 시작 부분의 추가 메시지. 이 함수는 다양한 정렬 방법을 더 자세히 이해하고 각 정렬 단계에서 배열의 변화를 시각적으로 관찰하려는 사람들에게 유용할 수 있습니다.
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - 배열을 경고 열로 출력합니다. 매개변수: double & aAr[] - 배열, int aDigits - 배열 값 출력 시 소수점 이하 자릿수, 문자열 aHeader - 배열 출력이 시작되는 메시지, 편의를 위해.
성능 측정 결과(그림 1)에 따르면 함수는 다음과 같은 순서로 배열되어 있습니다:
- Hoare - 15ms;
- 쉘 - 318ms;
- SelectFst - 451ms;
- 선택 - 1318;
- 삽입 - 1751;
- Bubble - 4513;
그림 1. 다양한 배열 정렬 함수의 성능 측정 결과
확실한 선두 주자는 Hoare의 방법이지만, 이 방법은 재귀적이므로 사용할 때 주의해야 합니다.
