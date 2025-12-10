거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
표준 편차 값에 따른 적응 지수 평균.
EMA_ATR_VA 지표와 유사하지만 ATR 대신 표준편차(StdDev) 를 기준으로 합니다.
파라미터:
- STDPeriod - STD 기간;
- EMAPeriods - EMA 기간;
- 민감도--100 ~ 100%의 민감도;
- 가격- 가격.
