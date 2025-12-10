코드베이스섹션
지표

EMA_ATR_VA - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev
지수이동평균(호세 실바가 조정한 ATR 변동성)은 ATR 지표 값에 따라 평활화 기간을 갖습니다.

이 공식의 작성자는 Jose Silva입니다.

EMA_ATR_VA 표시기

매개변수:
  • ATRPeriod - ATR 기간;
  • EMAPeriods - EMA 기간;
  • 민감도 - -100 ~ 100%의 민감도;
  • 가격 - 가격.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/905

