이 인디케이터는 자체 기록 파일을 기반으로 만든 iCustomChart 사용자 지정 차트에 인디케이터를 자동으로 연결하기 위해 무료 사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리를 사용하는 방법을 보여줍니다.

차트 창에 인디케이터를 연결할 때 iCustomChart 사용자 지정 차트가 있는지 확인합니다. 사용자 지정 차트가 로드된 경우 라이브러리 함수는 이 차트의 데이터를 사용하고, 로드되지 않은 경우 표준 차트의 데이터를 사용합니다. 따라서 인디케이터는 사용자 지정 차트와 표준 차트 모두에서 수정 없이 작동할 수 있습니다.

사용법

사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리 파일을 다운로드하여 <터미널_데이터_폴더>\MQL5\라이브러리 폴더에 넣습니다. LibCustomChart.mqh 라이브러리 함수 설명 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 폴더에 넣습니다. SmoothAlgorithms.mqh 평균화 클래스에 대한 설명이 포함된 Nikolay Kositsyn의 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 폴더에 넣습니다. iSmoothLines.mq5 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 폴더에 넣습니다. 메타에디터에 iSmoothLines.mq5를 로드하고 컴파일합니다 (F7 버튼). iSmoothLines.ex5 인디케이터는 일반 차트와 iCustomChart를 사용하여 만든 사용자 지정 차트에서 모두 실행할 수 있습니다. 사용자 지정 차트에 인디케이터를 로드하려면 다음을 수행해야 합니다:

데모 버전 또는 iCustomChart의 작업 버전을 다운로드하여 차트 창에 첨부합니다;

그런 다음 iSmoothLines를 같은 창에 첨부하면 iCustomChart의 존재를 자동으로 인식하고 계산을 위한 데이터를 수신합니다.