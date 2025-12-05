거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 자체 기록 파일을 기반으로 만든 iCustomChart 사용자 지정 차트에 인디케이터를 자동으로 연결하기 위해 무료 사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리를 사용하는 방법을 보여줍니다.
차트 창에 인디케이터를 연결할 때 iCustomChart 사용자 지정 차트가 있는지 확인합니다. 사용자 지정 차트가 로드된 경우 라이브러리 함수는 이 차트의 데이터를 사용하고, 로드되지 않은 경우 표준 차트의 데이터를 사용합니다. 따라서 인디케이터는 사용자 지정 차트와 표준 차트 모두에서 수정 없이 작동할 수 있습니다.
사용법
- 사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리 파일을 다운로드하여 <터미널_데이터_폴더>\MQL5\라이브러리 폴더에 넣습니다.
- LibCustomChart.mqh 라이브러리 함수 설명 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 폴더에 넣습니다.
- SmoothAlgorithms.mqh 평균화 클래스에 대한 설명이 포함된 Nikolay Kositsyn의 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 폴더에 넣습니다.
- iSmoothLines.mq5 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 폴더에 넣습니다.
- 메타에디터에 iSmoothLines.mq5를 로드하고 컴파일합니다 (F7 버튼).
- iSmoothLines.ex5 인디케이터는 일반 차트와 iCustomChart를 사용하여 만든 사용자 지정 차트에서 모두 실행할 수 있습니다.
- 사용자 지정 차트에 인디케이터를 로드하려면 다음을 수행해야 합니다:
