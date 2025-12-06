코드베이스섹션
JPTrend indicator - MetaTrader 5용 지표

jptrend.mq5 (6.05 KB)
어떤 전략을 사용하든 지지선과 저항선이 어디에 있는지 알아야 하며, 결국에는 해당 선에 도달하면 알림을 받을 수 있습니다.

이 인디케이터는 차트의 시간 척도를 변경할 때마다 라인을 다시 스캔하고 조정 가능한 한도 아래에 있는 경우 선택적 알림을 보냅니다.

JP트렌드 지표

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/883

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.

X를 시간으로, Y를 가격으로 또는 그 반대로 변환하는 함수 X를 시간으로, Y를 가격으로 또는 그 반대로 변환하는 함수

전체 입력 매개변수 범위에서 정확하고 빠르게 작동하는 ChartXYToTimePrice 및 ChartTimePriceToXY 대신 사용할 수 있는 함수입니다.

Pivot Point Pivot Point

클래식 피벗 포인트 표시기는 모든 데이터 포인트에 대해 피벗 포인트와 세 가지 저항 및 지지 수준을 표시합니다.

뉴스 V라인 뉴스 V라인

스크립트는 뉴스 릴리스 지점에서 차트에 세로줄을 표시합니다.