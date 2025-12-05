거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
전문가가 사용자 지정 차트용 라이브러리 사용을 시연합니다. - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Expert Advisor는 LibCustomChart.ex5 라이브러리 사용을 보여줍니다. Expert Advisor가 차트 창에 연결되면 iCustomChart 사용자 지정 차트가 있는지 확인합니다. 사용자 지정 차트가 로드된 경우 라이브러리 함수는 이 차트의 데이터를 사용하고 그렇지 않은 경우 표준 차트의 데이터를 사용합니다. 따라서 Expert Advisor는 사용자 지정 차트와 표준 차트 모두에서 수정 없이 작업할 수 있습니다.
지침:
- 사용자 지정 차트용 라이브러리.ex5 라이브러리 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries 폴더에 넣습니다.
- 라이브러리 함수에 대한 설명이 포함된 LibCustomChart.mqh 파일을 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 폴더에 넣습니다.
- 전문가 어드바이저 파일 Example1_LibCustomChart.mq5를 다운로드하여 <terminal_data_folder>\MQL5\Experts 폴더에 넣습니다.
- 메타에디터에 예제1_LibCustomChart.mq5를 로드하고 컴파일합니다 (F7 버튼).
- Expert Advisor Example1_LibCustomChart.ex5는 일반 차트와 iCustomChart를 사용하여 만든 사용자 지정 차트에서 모두 실행할 수 있습니다.
- 사용자 지정 차트에 Expert Advisor를 로드하려면 다음을 수행해야 합니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/870
다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기 - 일련의 문서에서 제공하는 소스 코드
다양한 트레이딩 전략의 여러 인스턴스를 결합하는 다중 통화 전문가 어드바이저를 만들기 위해 라이브러리를 개발하는 동안 작성된 소스 코드입니다.AIS 익스트림
이 표시기를 사용하면 가격이 최대 또는 최소값에 도달할 확률을 추정할 수 있습니다.