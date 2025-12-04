거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ColorChart - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
차트의 모든 색상을 무작위로 지정하는 간단한 스크립트입니다. 클릭하기만 하면 결과를 직접 확인할 수 있습니다!
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/877
Percentage of Trend
이 지표는 추세를 계산하는 데 사용됩니다.Objects Description Activator
프로그래머가 아닌 사용자를 위해 '차트 개체 설명'을 활성화합니다. 열려 있는 모든 차트 창에 대해.
AIS 익스트림
이 표시기를 사용하면 가격이 최대 또는 최소값에 도달할 확률을 추정할 수 있습니다.다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기 - 일련의 문서에서 제공하는 소스 코드
다양한 트레이딩 전략의 여러 인스턴스를 결합하는 다중 통화 전문가 어드바이저를 만들기 위해 라이브러리를 개발하는 동안 작성된 소스 코드입니다.