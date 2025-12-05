거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
인디케이터가 설치되면 차트에 세 개의 선이 있는 채널이 나타납니다. 표시기는 중간 선의 존재 여부에 따라 터미널의 표준 채널과 다릅니다.
그런 다음 검은 선을 그 위치로 이동하면 반대쪽 빨간색 선이 병렬로 조정됩니다. 채널의 중간 회색 선이 자동으로 재구성됩니다.
반대쪽 선을 사용하여 채널 너비를 조정하면 중간 선이 다시 계산됩니다. 다른 경사 채널을 만들어야 하는 경우 입력 매개변수에 다른 이름을 지정하여 표시기의 복사본을 실행해야 합니다.
매끄러운 라인
이 인디케이터는 자체 기록 파일을 기반으로 생성된 iCustomChart 사용자 지정 차트에 인디케이터를 자동으로 연결하기 위한 무료 사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리 사용을 시연합니다.전문가가 사용자 지정 차트용 라이브러리 사용을 시연합니다.
전문가 자문가는 자체 기록 파일을 기반으로 생성된 iCustomChart 사용자 지정 차트에 전문가 자문 및 지표를 자동으로 연결하기 위한 무료 사용자 지정 차트용 라이브러리 라이브러리 사용을 시연합니다.
다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기 - 문서 시리즈의 소스 코드
다양한 트레이딩 전략의 여러 인스턴스를 결합한 다중 통화 전문가 어드바이저를 만들기 위한 라이브러리를 개발하는 과정에서 작성된 소스 코드입니다.X를 시간으로, Y를 가격으로 또는 그 반대로 변환하는 함수
전체 입력 매개변수 범위에서 정확하고 빠르게 작동하는 ChartXYToTimePrice 및 ChartTimePriceToXY 대신 사용할 수 있는 함수입니다.