실제 작성자:

iziogas

이 인디케이터는 추세선을 추정할 수 있는 빠른 적응형 라인을 출력합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 실행되었으며 14.09. 2007에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.