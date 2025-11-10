실제 작성자:

과다 트레이드 보이

이 지표는 시더스 거래 시스템(시더스 방식)의 첫 번째 버전을 기반으로 합니다. 시장 진입 지점을 보여줍니다.

시더스 방식 트레이딩 전략 알고리즘:

시더스 방법 거래 전략의 가장 큰 장점은 거래할 때 추가 필터를 추가할 필요가 없다는 것입니다. 이 전략을 거래할 때 손실이 발생할 수 있지만 그렇게 자주 발생하지는 않습니다. 이 거래 전략은 외환 시장에서 거래를 매우 수익성있게 만들고, 그 본질은 이해하기 매우 쉽고, 시장 진입 점을 찾고 거래 포지션에 진입하는 것이 쉽습니다.



거래 전략 "Sidus 방법"의 주요 특징:

통화쌍: EUR/GBP 및 EUR/USD. 다른 통화쌍도 있을 수 있지만 이 방법은 이 통화쌍에서 테스트되었습니다;

시간 간격 - H1 (또는 30분, 그러나 이 간격에는 잘못된 신호가 더 많습니다);

지수이동평균: 18 EMA 및 28 EMA;

가중이동평균 - 5 WMA 및 8 WMA.



18 EMA 및 28 EMA 이동 평균은 터널을 형성하는 두 개의 이동선입니다. 이 속성은 장기 추세의 시작과 끝을 찾고 식별하는 데 도움이 됩니다. 5 WMA와 8 WMA는 추세에서 거래할 위치를 알려주고 단기 추세의 강도를 파악하는 데 도움이 됩니다.



"Sidus 방법"을 사용한 시장 진입 신호 거래:



터널이 매우 좁거나 얽혀 있을 때만 거래 포지션을 개시하세요:

매수 포지션 개시: 5 WMA 및 8 WMA 이동평균이 터널을 아래에서 위로 교차합니다. 또한 5 WMA가 8 WMA를 아래에서 위로 교차하는 것을 발견하면 이 신호가 매우 강하다는 뜻입니다!

매도 포지션 오픈: 5 WMA와 8 WMA 이동평균이 터널을 위에서 아래로 교차합니다. 또한 5 WMA가 8 WMA를 위에서 아래로 교차하는 것을 발견하면 이는 시장에 진입하기에 매우 좋은 신호입니다.

"시더스 방법"에 따라 추세의 끝을 나타내는 시장 종료 신호입니다:

매수: 차트의 가격이 고점에 도달하고 5 WMA가 8 WMA 이동평균 아래로 "다이빙"하는 것처럼 보이면 오픈 트레이딩 포지션을 청산해야 합니다.

매도: 차트상의 가격이 바닥에 도달했고 5 WMA 이동평균이 8 WMA 위로 "점프"하고 있는 경우 - 거래 포지션을 청산해야 합니다.



또한 터널 경계가 교차하기 시작하거나 터널 경계가 가까워져 하나의 이동평균과 비슷해지면 항상 오픈 포지션을 청산해야 합니다. 이는 현재 추세에 변화가 있다는 매우 좋은 신호입니다. 이를 발견하면 오픈 포지션을 청산하고 반대 방향으로 거래 포지션을 개설해야 합니다.



거래 중이고 5 WMA와 8 WMA가 터널을 교차하는 경우 - 매우 주의해야 합니다. 터널의 경계가 아직 교차하지 않았다면 모든 것이 정상이지만 종종 곧 교차 할 것이라는 첫 번째 신호입니다 - 포지션을 청산 할 준비를하십시오.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10. 25에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.



