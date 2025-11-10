거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
알레한드로 갈린도
현재 가격 움직임의 방향과 강도를 나타내는 명확한 추세 지표입니다.
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // 포인트 한도 input uint Fast_Period=23; // 빠른 MA 기간. input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 빠른 MA 가격 유형 input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // 빠른 MA 평균화 방법 input uint Slow_Period=84; // 느린 MA 기간입니다. input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 느린 MA의 가격 유형 input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // 느린 MA 평균화 방법 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/754
