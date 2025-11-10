코드베이스섹션
실제 작성자:

알레한드로 갈린도

현재 가격 움직임의 방향과 강도를 나타내는 명확한 추세 지표입니다.

인디케이터의 입력 매개변수입니다:

//+-----------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                        // 포인트 한도
input uint Fast_Period=23;                    // 빠른 MA 기간.
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 빠른 MA 가격 유형
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // 빠른 MA 평균화 방법
input uint Slow_Period=84;                    // 느린 MA 기간입니다.
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 느린 MA의 가격 유형
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // 느린 MA 평균화 방법
input int  Shift=0;                           // 표시기를 가로로 막대로 이동하기

TrendManager 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/754

