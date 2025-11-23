당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
MPC - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
alexjou
채널 브레이크아웃 기반 시스템에서는 가격이 X일 만에 고점을 돌파하면 롱 포지션을 오픈하고, X일 만에 새로운 저점을 형성하면 숏 포지션을 오픈하여 추세의 방향을 예측할 수 있습니다. 그러나 이 방법을 사용하면 추세가 너무 늦게 결정되어 수익의 대부분을 잃는 경우가 많습니다.
최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 한 트레이딩 시스템은 가격이 돌파 수준에 도달하기 짧은 시간 전에 시장에 진입하여 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
MPC 인디케이터는 해당 기간의 극값을 기반으로 간단한 채널을 구축합니다. 이는 최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 거래 시스템(채널 브레이크아웃)을 추가로 시각적으로 제어하기 위한 것입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01. 25에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
그림 1 MPC 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/790
최고최저범위(HLR) 인디케이터는 X 막대의 최대 - 최소 범위 내에서 가격의 상대적 위치를 결정합니다. 가격이 범위의 하단(새 최저)에 있으면 표시기 값은 0이고, 가격이 범위의 상단(새 최고)에 있으면 표시기 값은 1(또는 100%)입니다.Ultimate_Oscillator
래리 윌리엄스가 제안한 궁극의 오실레이터는 단기, 중기, 장기에 걸쳐 정의된 세 가지 스토캐스틱 지표의 가중 평균입니다.
MQL5 버전의 고조파 이동평균YY_Cross_2_Ma
두 이동평균 크로스오버 전략은 금융 시장에서 가장 일반적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 이 전략은 두 이동평균(보통 장기 및 단기)을 사용하는 것을 기반으로 하며 두 이동평균의 크로스오버에 따라 포지션 진입 신호를 보냅니다.