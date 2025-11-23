실제 작성자:

alexjou

채널 브레이크아웃 기반 시스템에서는 가격이 X일 만에 고점을 돌파하면 롱 포지션을 오픈하고, X일 만에 새로운 저점을 형성하면 숏 포지션을 오픈하여 추세의 방향을 예측할 수 있습니다. 그러나 이 방법을 사용하면 추세가 너무 늦게 결정되어 수익의 대부분을 잃는 경우가 많습니다.

최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 한 트레이딩 시스템은 가격이 돌파 수준에 도달하기 짧은 시간 전에 시장에 진입하여 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

MPC 인디케이터는 해당 기간의 극값을 기반으로 간단한 채널을 구축합니다. 이는 최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 거래 시스템(채널 브레이크아웃)을 추가로 시각적으로 제어하기 위한 것입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01. 25에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 MPC 지표