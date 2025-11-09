인디케이터 피셔트랜스폼_HTF_Signal은 선택한 바에 피셔트랜스폼 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 색상으로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.

선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 오른쪽을 가리키는 화살표 형태의 그래픽 개체로 신호를 보내며, 그 색상은 추세 방향에 해당합니다. 선택한 막대에서 추세가 변경되면 표시기는 대각선으로 향하는 화살표 형태의 물체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.

인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

피셔트랜스폼 인디케이터의 입력 매개변수:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; 피셔트랜스폼 인디케이터의 입력 매개변수: 인디케이터를 시각적으로 표시하는 데 필요한 피셔트랜스폼_HTF_Signal 인디케이터의 입력 매개변수입니다:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 경고 또는 청각 신호를 제공하는 데 필요한 FisherTransform_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

하나의 차트에 여러 개의 FisherTransform_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 클라이언트 터미널의 terminal_data_directory\MQL5\Indicators 폴더에서 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 FisherTransform.mq5가 있어야 합니다.

그림 1. 매도 신호







그림 2. 상승 추세 지속 신호

