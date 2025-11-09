거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
피셔 트랜스폼_HTF_신호 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 3
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
인디케이터 피셔트랜스폼_HTF_Signal은 선택한 바에 피셔트랜스폼 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 색상으로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.
선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 오른쪽을 가리키는 화살표 형태의 그래픽 개체로 신호를 보내며, 그 색상은 추세 방향에 해당합니다. 선택한 막대에서 추세가 변경되면 표시기는 대각선으로 향하는 화살표 형태의 물체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.
인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 피셔트랜스폼 인디케이터의 입력 매개변수:
//+------------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input uint Length=10; // 표시 기간
- 피셔트랜스폼 인디케이터의 입력 매개변수: 인디케이터를 시각적으로 표시하는 데 필요한 피셔트랜스폼_HTF_Signal 인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input uint SignalBar=0; // 신호 수신을 위한 바 번호(0 - 현재 바) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// 표시기 마크 이름 input color UpSymbol_Color=Teal; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=60; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=10; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_1=5; // 이름을 가로로 이동 input int Y_1=-15; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=20; // 수직 오프셋
- 경고 또는 청각 신호를 제공하는 데 필요한 FisherTransform_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터:
//---- 알림 설정 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 작동 표시 변형 input uint AlertCount=0; // 전송할 알림 수
하나의 차트에 여러 개의 FisherTransform_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 클라이언트 터미널의 terminal_data_directory\MQL5\Indicators 폴더에서 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 FisherTransform.mq5가 있어야 합니다.
그림 1. 매도 신호
그림 2. 상승 추세 지속 신호
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/742
ATR Cycles
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATRCustom Bollinger Bands
평균화 기능이 추가된 표준 볼린저 밴드 인디케이터