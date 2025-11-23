코드베이스섹션
지표

HLR - MetaTrader 5용 지표

alexjou
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
8
평가:
(28)
게시됨:
hlr.mq5 (5.8 KB)
실제 작성자:

alexjou

최고최저범위(HLR) 인디케이터는 X 막대의 범위 최대 - 최소 경계 내에서 가격의 상대적 위치를 결정합니다. 가격이 범위의 하단(신저점)에 있으면 표시기 값은 0이고, 가격이 범위의 상단(신고점)에 있으면 표시기 값은 1(또는 100%)입니다. 가격이 범위 경계 사이의 정확히 중간에 있으면 표시기는 0.5 또는 50%를 표시합니다.

거래 신호. HLR 지표가 0.8 레벨을 상향 돌파하면 롱 포지션이 오픈되고, 지표가 0.2 선을 돌파하면 숏 포지션으로 포지션 반전이 발생하며, 즉 가격이 상위 또는 하위 20% 범위에 진입하면 포지션이 오픈됩니다. 테스트하는 동안 40일 범위의 분석 시스템을 기반으로 지표에 지정된 매개 변수를 사용했습니다.

HLR 지표와 그 적용은"최고최저범위(HLR) 지표 기반 시스템" 문서에 설명되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01. 25에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 HLR 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
래리 윌리엄스가 제안한 궁극의 오실레이터는 단기, 중기, 장기에 걸쳐 정의된 세 가지 스토캐스틱 지표의 가중 평균입니다.

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MPC 인디케이터는 해당 기간의 극한값으로 간단한 채널을 구축합니다. 최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 거래 시스템(채널 브레이크아웃)을 추가로 시각적으로 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

MQL5 버전의 고조파 이동평균