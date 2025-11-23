당사 팬 페이지에 가입하십시오
HLR - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
alexjou
최고최저범위(HLR) 인디케이터는 X 막대의 범위 최대 - 최소 경계 내에서 가격의 상대적 위치를 결정합니다. 가격이 범위의 하단(신저점)에 있으면 표시기 값은 0이고, 가격이 범위의 상단(신고점)에 있으면 표시기 값은 1(또는 100%)입니다. 가격이 범위 경계 사이의 정확히 중간에 있으면 표시기는 0.5 또는 50%를 표시합니다.
거래 신호. HLR 지표가 0.8 레벨을 상향 돌파하면 롱 포지션이 오픈되고, 지표가 0.2 선을 돌파하면 숏 포지션으로 포지션 반전이 발생하며, 즉 가격이 상위 또는 하위 20% 범위에 진입하면 포지션이 오픈됩니다. 테스트하는 동안 40일 범위의 분석 시스템을 기반으로 지표에 지정된 매개 변수를 사용했습니다.
HLR 지표와 그 적용은"최고최저범위(HLR) 지표 기반 시스템" 문서에 설명되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01. 25에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
그림 1 HLR 지표
