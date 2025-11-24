이 스크립트는 스톱 아웃(포지션 강제 청산)이 발생할 수 있는 가격과 프리마진 값이 마이너스가 되는 가격을 계산합니다.

현재 심볼의 포지션 크기는 EnterVolume 입력 매개변수에서 설정할 수 있습니다:

EnterVolume=0(기본값) - 오픈 포지션의 거래량으로 값 계산;

EnterVolume>0 - 엔터 볼륨의 볼륨으로 롱 포지션에 대한 계산;

EnterVolume<0 - 엔터볼륨 볼륨으로 숏 포지션에 대한 계산.



