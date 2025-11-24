거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 스크립트는 스톱 아웃(포지션 강제 청산)이 발생할 수 있는 가격과 프리마진 값이 마이너스가 되는 가격을 계산합니다.
현재 심볼의 포지션 크기는 EnterVolume 입력 매개변수에서 설정할 수 있습니다:
- EnterVolume=0(기본값) - 오픈 포지션의 거래량으로 값 계산;
- EnterVolume>0 - 엔터 볼륨의 볼륨으로 롱 포지션에 대한 계산;
- EnterVolume<0 - 엔터볼륨 볼륨으로 숏 포지션에 대한 계산.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/795
