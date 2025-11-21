실제 작성자:

bobik

이 인디케이터는 현재 추세의 마지막 '방어선'을 보여줍니다.

추세 변화는 컬러 사각형으로, 추세 방향은 컬러 점으로 표시됩니다. 추세 방향은 이동평균 역학에 의해 결정되며 지지/저항 수준은 변동성에 따라 달라지며 평균진정범위 (ATR) 지표를 사용하여 계산됩니다.



이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02. 23에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

매수 매도 지표