구매판매 - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
5
평가:
-
게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
bobik
이 인디케이터는 현재 추세의 마지막 '방어선'을 보여줍니다.
추세 변화는 컬러 사각형으로, 추세 방향은 컬러 점으로 표시됩니다. 추세 방향은 이동평균 역학에 의해 결정되며 지지/저항 수준은 변동성에 따라 달라지며 평균진정범위 (ATR) 지표를 사용하여 계산됩니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02. 23에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
매수 매도 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/785
