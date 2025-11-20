실제 저자:

미샤야

일일 가격 범위 예측. 이 지표는 전날의 가격 수준을 기준으로 예측한 당일의 저항 및 지지 수준을 보여줍니다. 레벨을 계산하는 공식은 토마스 데마크의 저서 "기술적 분석 - 새로운 과학" 에서 찾을 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02.15 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

그림 1 데일리레인지 인디케이터