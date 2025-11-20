거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
- Nikolay Kositsin
- 3
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
미샤야
일일 가격 범위 예측. 이 지표는 전날의 가격 수준을 기준으로 예측한 당일의 저항 및 지지 수준을 보여줍니다. 레벨을 계산하는 공식은 토마스 데마크의 저서 "기술적 분석 - 새로운 과학" 에서 찾을 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02.15 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
그림 1 데일리레인지 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/783
