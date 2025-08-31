IncGUI 라이브러리의 새로운 CCalendarInputBox 컨트롤은 날짜 및/또는 시간을 입력할 수 있도록 설계되었습니다.

CCalendarInputBox 컨트롤은 날짜 및 시간 입력, 날짜 입력, 시간 입력 등 다양한 모드에서 사용할 수 있습니다.



시간은 가장 가까운 분 단위 또는 가장 가까운 초 단위로 입력할 수 있습니다(선택 사항). 또한 수직선을 이동하여 날짜와 시간을 표시할 수도 있습니다. 일반 상태에서 요소는 버튼이 있는 텍스트 필드를 나타냅니다. 버튼을 누르면 탭이 열립니다.



그림은 번호가 매겨진 컨트롤이 있는 탭을 보여줍니다.



CCalendarInput 컨트롤의 열린 탭



연도 변경 버튼; 월 선택 목록; 이전 달로 이동하는 버튼; 다음 달로 이동하는 버튼; 요일 이름이 표시된 정보 표시줄; 이전 달의 요일(현재 달의 요일에 비해 배경색이 더 어둡습니다); 현재 달의 요일. 현재 월은 선택한 연도(1)의 선택한 월(2)을 의미합니다; 선택한 날입니다; 실제 현재 날짜입니다; 다음 달의 일수입니다; 실제 현재 날짜를 설정하는 버튼입니다; 실제 현재 시간을 설정하는 버튼입니다; 실제 현재 날짜; 시간 선택; 실제 현재 시간; 날짜 시간을 나타내는 세로줄 활성화; 새 날짜/시간을 적용하지 않고 탭을 닫습니다; 새 날짜/시간을 적용한 상태에서 탭 닫기.

컨트롤의 적용은 Init() 메서드 호출로 시작되며, 호출 시 다음 매개 변수가 지정됩니다:

문자열 aName="CCalendar" - 컨트롤의 이름입니다;

bool aDate=true - 날짜 입력 사용 여부;

bool aTime=true - 시간 입력 사용 여부;

bool aSeconds=true - 가장 가까운 초 단위의 시간;

bool aLine=true - 세로줄 입력 사용 여부(날짜 및/또는 시간 입력과 함께);

int aTimeMode=0 - 현재 시간 유형: 0 - 터미널 시간, 2 - 현지 시간(그림의 13번과 15번 위치에 표시되는 시간 및 날짜);

문자열 aCaption - 컨트롤 옆의 비문 텍스트.



현재 값은 ValueDateTime()(날짜/시간 형식) 및 ValueString()(문자열 형식) 메서드를 통해 가져옵니다. 시간의 소프트웨어 설정은 SetValueDateTime() 메서드로 수행됩니다.

다른 모드(날짜/시간 입력)에서 컨트롤은 표시된 값의 길이에 해당하는 다른 너비를 갖지만 너비는 SetWidth() 메서드를 사용하여 변경할 수 있습니다. 컨트롤은 CCalendar(독립적으로 사용되지 않음)와 CCalendarInputBox라는 두 개의 클래스로 구현됩니다. 두 클래스 모두 IncGUI_v4.mqh 파일(부록에 있음)에 추가됩니다.



doxygen 프로그램에서 준비된 IncGUIv4mqh.chm(IncGUI_v4.mqh 라이브러리 문서) 파일과 컨트롤 사용 예제가 포함된 전문가용 eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 파일은 부록에 있습니다.