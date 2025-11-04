UtterFractals

실제 작성자:

rmm@nm.ru

이 지표는 시장의 파동 구조를 고려하여 거래하는 트레이더와 (지표 없이) 시장 구조만을 기반으로 거래 시스템을 만드는 데 유용할 수 있습니다. 지표의 개념과 "내부 시장 구조"라는 용어는 마이클(Ptero)이 처음 소개했습니다.



상단 극값은 막대의 최대값, 하단 극값은 막대의 최소값으로 결정되며 극값이 결정되는 막대의 양쪽에서 하나의 막대만 고려됩니다. 극값을 결정하는 로직은 인디케이터 코드의 ExistUp 및 ExistDn 함수에 정의되어 있습니다. 극값을 결정할 때 발견된 극값의 관련성이 결정되며 유효하지 않은 극값은 표시되지 않습니다.

터미널의 과도한 로딩을 방지하기 위해 터미널에 큰 기록이있는 경우 QuantityOfBars 매개 변수를 사용하여 표시기의 기록보기 깊이를 제한해야합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.02. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.