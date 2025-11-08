인디케이터 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal은 선택한 바에서 인디케이터 LinearRegSlope_V1의 추세 방향 또는 거래 신호를 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 제공합니다.

선택한 바에서 추세가 계속되면 표시기는 위쪽에서 오른쪽으로 삼각형 형태의 그래픽 개체로 신호를 표시하며, 색상은 추세 방향에 해당합니다. 선택한 막대에서 추세 변화가 있는 경우 표시기는 색상과 방향이 거래 방향에 해당하는 화살표 형태의 개체로 신호를 보냅니다.

인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

LinearRegSlope_V1 인디케이터 입력 매개변수:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 인디케이터의 입력 파라미터입니다:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 경고 또는 청각 신호를 제공하는 데 필요한 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

하나의 차트에 여러 개의 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 LinearRegSlope_V1.mq5가 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 존재해야 합니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(터미널_data_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.