실제 저자:

tageiger

과거 회귀 편차는 지지선과 저항선 역할을 하는 일종의 가격 채널인 7개의 평행선과 현재 움직임의 방향을 결정하기 위해 만들어진 추세선으로 구성된 지표입니다.



과거 회귀 편차 지표는 레벨에서 잘 작동하며 경계에서 돌파하거나 반등하는 전략에 사용할 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.