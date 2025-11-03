코드베이스섹션
지표

과거 회귀 편차 - MetaTrader 5용 지표

게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
3
평가:
(16)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

tageiger

과거 회귀 편차는 지지선과 저항선 역할을 하는 일종의 가격 채널인 7개의 평행선과 현재 움직임의 방향을 결정하기 위해 만들어진 추세선으로 구성된 지표입니다.

과거 회귀 편차 지표는 레벨에서 잘 작동하며 경계에서 돌파하거나 반등하는 전략에 사용할 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

과거 회귀 편차 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/717

