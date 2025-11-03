거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
과거 회귀 편차 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 3
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
tageiger
과거 회귀 편차는 지지선과 저항선 역할을 하는 일종의 가격 채널인 7개의 평행선과 현재 움직임의 방향을 결정하기 위해 만들어진 추세선으로 구성된 지표입니다.
과거 회귀 편차 지표는 레벨에서 잘 작동하며 경계에서 돌파하거나 반등하는 전략에 사용할 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10. 24에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/717
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
컴파일된 실행 파일을 차트에 드래그하면 차트에 있는 모든 개체가 삭제됩니다.MT5용 사용자 지정 지수이동평균(EMA) 인디케이터
이 지표는 지수이동평균(EMA)을 계산하여 MetaTrader 5 차트에 표시합니다. 사용자 지정 기간. 적용 가격(종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반, 가중) 선택 가능. 첫 번째 막대의 SMA에서 초기화된 표준 EMA 공식 사용. 독립형 기술 분석 도구로 사용하거나 추세 추종 및 이동평균 크로스오버 전략을 위해 자동매매 시스템에 통합할 수 있습니다.
WPR용 HL 교차 신호
WPR 지표용 HLCrossSig는 추세를 "포착"하도록 설계되었기 때문에 추세 지표로 간주되지만 동시에 트레이더의 거래에서 심리적, 정서적 요소를 배제할 수 있는 다소 복잡하고 최대한의 정보를 제공하는 지표입니다.iGDR_프랙탈_레벨
iGDR_프랙탈 레벨 표시기는 프랙탈의 레벨을 표시하지만 모든 프랙탈이 아니라 특정 기간 동안의 평균값만 표시합니다.