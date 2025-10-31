디나폴리타겟_MTF

디나폴리 레벨 그리드는 디나폴리타겟 인디케이터의 데이터를 기반으로 더 큰 기간의 차트에 구축된 디나폴리 레벨 그리드입니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators 폴더에 디나폴리타겟 인디케이터의 컴파일된 파일이 있어야 합니다.