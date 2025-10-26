지그재그, VininI_FractalsTrend 인디케이터의 데이터를 기반으로 다른 더 큰 차트주기의 프랙탈로 만든 지그재그입니다. 당연한 이유로 이 인디케이터에는 기간을 선택할 수 있다는 점을 제외하고는 입력 매개 변수가 없습니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 폴더에 컴파일된 VininI_FractalsTrend 인디케이터 파일이 있어야 합니다.