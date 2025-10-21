CVHFOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한수직 수평 필터(VHF) 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int VHFPeriod - 인디케이터의 주기.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double aVHF[] - 인디케이터의 계산된 값입니다.

추가 메서드:

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_VHFOnArray.mq5 파일은 CVHFOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncVHFOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

1991년 A. White가 처음 설명한 수직 수평필터 (VHF)는 시장이 어느 단계에 있는지, 즉 방향성 이동 또는 정체 단계에 있는지를 보여줍니다.



