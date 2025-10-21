당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncVHFOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CVHFOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한수직 수평 필터(VHF) 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int VHFPeriod - 인디케이터의 주기.
지표의 OnCalculate() 함수에서 매개변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;
- double aVHF[] - 인디케이터의 계산된 값입니다.
추가 메서드:
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_VHFOnArray.mq5 파일은 CVHFOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncVHFOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
1991년 A. White가 처음 설명한 수직 수평필터 (VHF)는 시장이 어느 단계에 있는지, 즉 방향성 이동 또는 정체 단계에 있는지를 보여줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/633
It signals a period of low market volatility that is about to end, foreshadowing a significant price move.ConvertServerTime
Function to convert server time from one broker's time zone to another.
뇌트렌드_HTF_신호 인디케이터는 입력 매개변수에 정의된 뇌트렌드1 및 뇌트렌드2 인디케이터의 마지막 막대 수에서 추세 방향을 일련의 그래픽 개체로 표시합니다.비래그닷
비래그닷은 시장 세력의 우위를 감안하여 가능한 추세를 계산하는 수요와 공급 지표입니다.