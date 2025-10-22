실제 작성자:

LeMan

이 지표는 시초가부터 고점 및 저점까지의 거리를 계산하여 편차의 사분위수를 표시합니다.



첫 번째 녹색 선(아래에서 위로 세는)은 샘플의 75%(사분위수_3), 두 번째 녹색 선 - 50%(사분위수_2), 세 번째 - 25%(사분위수_1), 네 번째 - 최대 편차에서 가격이 얼마나 많이 상승했는지를 보여줍니다.

첫 번째 빨간색 선(위에서 아래로 카운트)은 샘플 사례의 75%(사분위수_3), 두 번째 빨간색 선 - 50%(사분위수_2), 세 번째 - 25%(사분위수_1), 네 번째 - 최대 편차에서 가격이 얼마나 하락했는지를 보여줍니다.

이 선은 바 시초가로부터 가격 변동 목표를 결정하는 데 도움이 됩니다. 지표 작성자는 매일 이상의 기간에 지표를 사용할 것을 권장합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.01. 13에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.