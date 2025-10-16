CIchimokuOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서이치모쿠(이치모쿠 킨코 효) 인디케이터 값을 계산하는 데 사용됩니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriodTenkan - 텐칸 기간;

- 센쿠 기간; bool aABShift - shift로 SpanA와 SpanB 줄을 계산합니다. 참이면 계산 중에 SpanA 및 SpanB 라인이 시프트되며, 이 경우 미래에 위치한 이 라인에 대한 데이터가 없습니다. false이면 식별자가 PLOT_SHIFT인 PlotIndexSetInteger() 함수에 의해 SpanA 및 SpanB 라인이 시프트되어야 합니다.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double & aTenkan[] - 텐칸 라인의 계산된 값이 담긴 버퍼;

- 키준 라인의 계산된 값이 있는 버퍼; double & aSpanA[] - SpanA 라인의 계산된 값이 있는 버퍼;

추가 메서드:

int SpanABShift() - 스팬A와 스팬B 줄의 시프트 값을 반환합니다;

- 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다; string NameT() - 텐칸 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_IchimokuOnArray.mq5 파일은 인치모쿠온어레이 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncIchimokuOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 디렉터리에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더가 생성되어야 함).

기술 지표 이치모쿠 킨코 효(이치모쿠 킨코 효)는 시장 추세, 지지 및 저항 수준을 결정하고 매수 및 매도 신호를 생성하도록 설계되었습니다. 이 보조지표는 주봉 및 일봉 차트에서 가장 잘 작동합니다.