CStdDevOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 표준 편차 (StdDev)를 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기;

ENUM_MA_METHOD aMethod - 평균의 메서드.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double & aData[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 담긴 버퍼; double & aMA[] - 평균값 계산을 위한 중간 버퍼;

- 평균값 계산을 위한 중간 버퍼; double & aStdDev[] - 계산된 지표 값이 있는 버퍼.

파일 Test_StdDevOnArray.mq5는 CStdDevOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncStdDevOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).



이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술 지표 표준편차 (StdDev)는 시장 변동성을 측정합니다. 이 지표는 이동평균 대비 가격 변동폭의 크기를 나타냅니다.