당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
IncStdDevOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CStdDevOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 표준 편차 (StdDev)를 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평균의 메서드.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double & aData[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 담긴 버퍼;
- double & aMA[] - 평균값 계산을 위한 중간 버퍼;
- double & aStdDev[] - 계산된 지표 값이 있는 버퍼.
파일 Test_StdDevOnArray.mq5는 CStdDevOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncStdDevOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 표준편차 (StdDev)는 시장 변동성을 측정합니다. 이 지표는 이동평균 대비 가격 변동폭의 크기를 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/638
추세 인디케이터. 추세 반전은 인디케이터의 입력 파라미터에 설정된 캔들 수로 계산됩니다.피보캔들
이 인디케이터는 피보 레벨에 의한 조정을 고려하여 현재 추세에 따라 캔들 스틱의 색상을 지정하고 추세가 변경되면 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.
소스 코드 없이 인디케이터의 개체를 수정하는 방법에 대한 데모입니다.Raymond Cloudy Day For EA
레이먼드가 만든 혁신적인 트레이딩 도구인 레이먼드 클라우디 데이 포 EA는 MT5 플랫폼을 위해 전문적으로 개발되었습니다. 이 혁신적인 인디케이터는 최첨단 계산 방식과 고급 알고리즘을 통합하여 기존의 피벗 포인트를 능가하는 정밀도로 트레이딩 전략을 강화합니다.