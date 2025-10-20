당사 팬 페이지에 가입하십시오
BykovTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5용 지표
바이코프트렌드_HTF_신호 표시기는 선택한 바에서 바이코프트렌드 표시기의 추세 방향 또는 거래 신호를 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 제공합니다.
선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 오른쪽을 가리키는 화살표 형태의 그래픽 개체로 신호를 보내며, 그 색상은 추세 방향에 해당합니다. 선택한 막대에서 추세가 변경되면 표시기는 대각선으로 향하는 화살표 형태의 물체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.
인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 바이코프트렌드 인디케이터 입력 매개변수:
//+------------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input int RISK=3; input int SSP=9;
- 지표의 시각적 표시를 위해 필요한 BykovTrend_HTF_Signal 지표 입력 매개변수:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input uint SignalBar=0; // 신호 수신을 위한 바 번호(0 - 현재 바) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 표시기 마크 이름 input color UpSymol_Color=Lime; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymol_Color=Magenta; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=60; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=10; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_1=5; // 이름을 가로로 이동 input int Y_1=-15; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=20; // 수직 오프셋
- 경고 또는 소리 신호 제공에 필요한 BykovTrend_HTF_Signal 인디케이터 입력 매개변수:
//---- 알림 설정 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 작동 표시 변형 input uint AlertCount=0; // 전송할 알림 수
하나의 차트에 여러 개의 BykovTrend_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 BykovTrend.mq5 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/681
