피보캔들 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 9
-
실제 작성자:
이반 코르닐로프
이 인디케이터는 피보 레벨에 의한 조정을 고려하여 현재 추세에 따라 캔들스틱의 색상을 변경하고 추세가 변경되면 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.02. 15에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/682
Decision Colored Candles - MT5
거래에 대한 높은 자신감Find Swing Highs Swing Lows
메타트레이더 5용 스윙 고점/저점 식별기는 차트에 직접 색상 화살표로 주요 스윙 고점과 스윙 저점을 표시합니다. 이 도구는 트레이더가 저항 및 지지 역할을 할 수 있는 주요 가격 수준을 빠르게 식별하는 데 도움이 되며 추세 반전 분석, 지지 및 저항 매핑, 가격 행동 전략 향상에 이상적입니다. 이러한 중요한 스윙 포인트를 강조 표시하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고 트레이딩 전략을 최적화하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다.
XD-레인지스위치
추세 인디케이터. 추세 반전은 인디케이터의 입력 파라미터에 설정된 캔들 수로 계산됩니다.IncStdDevOnArray
CStdDevOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼의 표준편차(StdDev)를 계산하도록 설계되었습니다.