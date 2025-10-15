실제 작성자:

이반 코르닐로프

이 인디케이터는 피보 레벨에 의한 조정을 고려하여 현재 추세에 따라 캔들스틱의 색상을 변경하고 추세가 변경되면 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.02. 15에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.