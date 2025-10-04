코드베이스섹션
RSI 스트라이크 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
6
(19)
마트비브스키 안드레이

이 지표는 서로 다른 기간의 기술 지표 RSI(상대 강도 지수)의 교차 지점을 표시합니다. 총 8개의 RSI 지표가 사용됩니다(크로스오버당 2개의 지표). 이 지표의 신호가 일부 추세 지표의 수치와 결합되는 것이 바람직하다는 것은 매우 자연스러운 일입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.07.17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 RSI 스트라이크 표시기

