거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
RSI 스트라이크 - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
6
평가:
-
게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
마트비브스키 안드레이
이 지표는 서로 다른 기간의 기술 지표 RSI(상대 강도 지수)의 교차 지점을 표시합니다. 총 8개의 RSI 지표가 사용됩니다(크로스오버당 2개의 지표). 이 지표의 신호가 일부 추세 지표의 수치와 결합되는 것이 바람직하다는 것은 매우 자연스러운 일입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.07.17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/640
