CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XD-RangeSwitch - Indikator für den MetaTrader 5

vic2008 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
863
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

vic2008

Trend Indikator. Die Trendumkehr wird durch die Anzahl der Kerzen berechnet, bestimmbar in den Eingabeparameter. Er kann für die Stopps verwendet werden. Der Indikator rechnete im Chart H2 und dem Eingabeparameter N=4.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 02.09.2010.

XD-RangeSwitch


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/688

Val_Bands Val_Bands

Ein Indikator der Volatilität der Länge der Kerzen des Charts, der hilft Kurslücken zu verfolgen, mit Einstellungen ähnlich denen der Bollinger Bänder. Der Indikator kann Seitwärtsbewegungen kenntlich machen und die Anfänge von Trends.

XMA-XN XMA-XN

Ein Fächer von einhundert XMA gleitenden Durchschnitten mit den Möglichkeiten die Zahl der Linien auf dem Chart zu ändern und eine aus zehn verschiedenen Glättungsmethoden auszuwählen.

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Der Kanal basiert auf der prozentualen Abweichung vom vorherigen Wert der Mittellinie des Kanals.

Quartiles Quartiles

Der Indikator zeigt das erste, zweite und dritte Quartil der Auswahl.