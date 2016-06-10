XD-RangeSwitch

Wirklicher Autor:

vic2008

Trend Indikator. Die Trendumkehr wird durch die Anzahl der Kerzen berechnet, bestimmbar in den Eingabeparameter. Er kann für die Stopps verwendet werden. Der Indikator rechnete im Chart H2 und dem Eingabeparameter N=4.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 02.09.2010.